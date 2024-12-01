JW Anderson貫徹趣味性設計樂福包　巨大Penny位移植手袋盡顯時尚

【JW Anderson／Loafer Bag／樂福鞋／手袋】身兼多職的北愛爾蘭時裝設計師Jonathan Anderson，其時裝設計思維一直也相當創新大膽，無論在同名品牌JW Anderson或LOEWE的作品中都散發趣味性。來到2025年個人品牌的男、女裝春夏系列中，Jonathan Anderson再次跳出單品本質框框，將本秋冬必備鞋款Penny Loafer巨大化並移植至包款之中，迅即引起時尚界關注！



JW Anderson Loafer Bag（JW Anderson）

+ 1

Jonathan Anderson向來喜歡將日常單品作為設計概念，大玩輪廓、比例差異感，創作出散發時尚巨大化的幽默作品，對比一些傳統大品牌基於某種公式來說，JW Anderson每季作品總會令人感受到新鮮，在2025年女裝春夏系列，一共四十種造型都貫徹品牌的藝術風格、探索物料可能性、突破以往服裝既有剪裁與製作方法，展示出Jonathan Anderson獨有的實驗性時裝美學，例如巨大編織連身裙、偽裝印刷錯視短裙、皮革傘裙等等。

JW Anderson 2025春夏女裝時裝騷：

+ 21

JW Anderson Loafer Bag（JW Anderson）

JW Anderson Loafer Bag（JW Anderson）

JW Anderson Loafer Bag（JW Anderson）

不過如要挑選當中最令人有深刻印象的作品，絕對是JW Anderson全新包款作品——Loafer Bag，JW Anderson再次透過妙想天開的想法，有趣地將原本Penny Loafer鞋面用來裝上便士（Penny）硬幣的切口部件巨大化，注入到皮革手提包上，製作出全新作品Loafer Bag，設計看似簡約，卻散發童心趣味性。

JW Anderson Large Loafer Bag：

+ 1

JW Anderson Loafer Bag：

+ 7

細看JW Anderson Loafer Bag的細節，正面設有猶如鯨魚尾巴的硬幣收納位，但可惜上下沒有進行車線，刪去了擺放隨身物的功能，包款底部的剪裁則模仿Loafer鞋輪廓，而手柄亦仿製鞋履邊緣，重現鞋側經典手工縫紉白線Beef Roll，袋款提供兩種大小尺寸，並分別利用Nappa小牛皮及麖皮製作，全交由意大利製作，確保高質量的表現，不知這款Loafer Bag會否將成為JW Anderson的標誌作品呢？

JW Anderson Loafer Bag（JW Anderson）

在世界轉型的環境中，創作需要縮小事物範圍，時尚以某種方式重新聚焦，這個時刻整個行業也需要審視自己，應對未來十年的何去何從。 JW Anderson主理人Jonathan Anderson