二創｜Apple蘋果教主喬布斯復活演繹?　Emoji波鞋重現NB灰風采

【Josewong／3thisisye／Steve Jobs／Emoji／喬布斯】基於當今網絡龐大流通性，二創趣味內容很容易成為流量密碼，全因這些創意單品令大家會心微笑又帶有共嗚感。網絡創意設計師Jose Wong再度向已故Apple創辦人喬布斯（Steve Jobs）致敬，大玩蘋果開發的Emoji系列，創作出一系列實體化表情符號作品，當中的「Shoe 1」灰鞋更是驚喜之物。



喬布斯人像手執Shoe 1（IG@3thisisye）

Jose Wong二創Emoji作品（IG@3thisisye）

New Balance緩跑鞋向來都是喬布斯的代名詞，正當大家在猜想「球鞋、Running Shoe、Sneaker、Athletic Shoe」等字眼的Emoji符號會否呈現出NB 9系款式之際，早於2015年Apple卻用上一款灰色、類似New Balance 574鞋作的輪廓進行繪製，開啟球鞋表情符號，並一直沿用至今。

Emoji球鞋符號與二創跑鞋實物對比圖（IG@3thisisye）

喬布斯人像手執Shoe 1與Jose Wong（IG@3thisisye）

這次由Jose Wong製作的Shoe 1完滿根據着Emoji畫作進行二創，鞋面採用皮革與透氣性網眼素材製成，配上厚身鞋舌設定，而鞋舌布標直接移植品牌IG帳號thisisye的標誌，鞋墊注入蘋果A5處理器電腦底板圖像，中底及鞋踭則採用輕盈EVA泡沫製作，而鞋側的「N」就根據Emoji畫作換成「I I」，完美復刻了擬似New Balance 574型態，加上鞋盒細節，Jose Wong並透過Apple產品的極簡白盒包裝設計，盒底部印有字句與條碼，內裏附送多一條白色替換鞋帶，以及寫上「Designed By Josewong in China」的文件套，將二創藝術發揮到極致。

Shoe 1 by Jose Wong二創球鞋（IG@3thisisye）

不過最值一提，Shoe 1的宣傳短片也是精髓所在，大玩喬布斯Apple發佈會手法，Jose Wong更製作了仿製版一比一喬布斯人像，其造型由圓框眼鏡、黑色衞衣、牛仔褲配襯而成，腳上與手上都搭載着Shoe 1。在整個Emoji系列中亦選取了另外四款表情符號作為二創藍本，包括藍帽、禁止符號、襪子、眉頭微皺懇求臉。

Jose Wong二創藍帽、禁止符號、襪子、眉頭微皺懇求臉作品（IG@3thisisye）

憶起Jose Wong首次以Steve Jobs元素作為設計靈感源自上年時份，當時一雙喬布斯生前穿過的Birkenstock Arizona涼鞋在2022年11月以$218,750美元售予前Steve Jobs加州莊園管理員Mark Sheff，直令Jose Wong忽發奇想還原這雙拍賣品，復刻作原汁原味地造舊，將經歷多年的穿用後腳印及破爛風化鞋床一同展現，涼鞋上的青銅扣更刻有ABCDByJosewong字樣，成為一時潮流文化佳話！

ABCDByJosewong仿Birkenstock Arizona涼鞋：

ABCDByJosewong仿Birkenstock Arizona涼鞋（IG@3thisisye）

Steve Jobs親身穿用Birkenstock Arizona涼鞋：

Steve Jobs親身穿用Birkenstock Arizona涼鞋（Julien's Auctions）