2024年時尚回顧｜嚴選年度十大聯乘　平貴、跨界、破格設計別注

【2024年時尚回顧／聯乘】回顧2024年時裝圈，聯乘仍是關鍵字，花多又眼亂，

《一物》編輯部嚴選了十個聯名設計，與大家一同回憶別具意義的合作。



1. NewJeans x 村上隆：

回看2024年，如果用一詞來形容韓國人氣女團NewJeans，相信「忙碌」最適合不過，無論在音樂創作、廣告代言活動以至與前公司解約的新聞風波也充斥着整個年頭，雖然外間對於這女團反應兩極，不過無疑整年間五位女生的曝光率相繼大增，並隨著前創作總監閔熙珍（Min Hee Jin） 穿針引線之下，於五月強勢回歸之時，破天荒與日本國寶級藝術家村上隆（Takashi Murakami）進行聯乘，村上隆更為成員們繪畫出可愛萬分的卡通人物作為《Right Now》MV，並隨即釋出一系列周邊產品，包括應援卡、卡套、吊飾、斜孭袋、公仔等單品，亦將經典Kaikai Kiki彩色花臉部轉成NewJeans兔子標誌創作出《Supernatural》單曲封面圖，完美讓NewJeans打入潮流界。

NewJeans x 村上隆（NewJeans）

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2. Satisfy x Levi's：

近年時裝界展示着一種運動趨勢，機能Gorpcore、足球Blokecore、賽車Racecore、滑雪Skicore等，而年尾之時一直以跑山文化作依歸的法國品牌Satisfy再度迎來全新「Climbcore」，首度聯同百年牛仔老牌Levi's合作復蘇七十年代美式復古攀石文化，並致敬一眾被名譽為「攀岩大師」的The Stonemaster加州冒險家。作為兩大品牌首度聯名，Satisfy主理人Brice Partouche從Levi's的舊檔案館中精心挑選了200條美製中古501牛仔褲產物，全來自8、90年代，經歷歲月留下自然的脫色與洗水效果皆獨一無二，Brice Partouche再把這批中古Levi's 501牛仔褲進行機能化重塑，包括分拆胯下植入可供四面拉扯的Justice Dyneema，後方右袋亦注入Dyneema拉鏈口袋，左後袋更車上分隔線方便攀岩者拿取粉筆刷，完美地將輕量化攀岩運動移植到牛仔褲當中，設計出限量別注牛仔褲——Re‑Possessed Climb Jeans。

Satisfy x Levi'sRe‑Possessed Climb Jeans（Satisfy）

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Satisfy x Levi'sRe‑Possessed Climb Jeans每條都獨一無二（Satisfy）

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3. Stone island x Dior：

自2020年意大利經典機能品牌Stone Island被Moncler收購後，現任品牌總裁Carlo Rivetti一直改變品牌固有形象，本年五月更宣布與巴黎高級時裝品牌Dior合作，透過Dior創意總監Kim Jones的視野，注入Stone Island罕有散發的奢華風。Dior與Stone Island感覺本身好像格格不入，但憑着Kim Jones獨特視野，將浪漫與細緻思維添加到Stone Island機能服身上，當中不少作品大刀闊斧地展示雙方標記與字樣，而一款Bomber Jacket亦移植珍珠吊飾增添時尚度。

Dior創作總監Kim Jones（Stone Island）

Dior x Stone Island系列（Stone Island）

4. Timex x MM6 Maison Margiela：

十月時份，美國時計品牌Timex迎來與MM6 Maison Margiela的全新聯名。一向透過實驗性質為創作理念的MM6，本以為只是平平穩穩地在Timex的經典銀色跳字電子錶T80印上MM6數字標記，但當時還在Maison Margiela工作的創意總監John Galliano又怎會就此「收貨」，腕錶之外，系列的另一設計更有趣地將聯乘版T80縮小成戒指錶形態，就算變細了但戒指依然備有腕錶功能，開啟了迷你版時計的潮流，皆因十二月Casio也推出了G-Shock戒指錶。

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5. Louis Vuitton x Timberland：

憶起年頭一月時份，在社交網絡瘋傳Louis Vuitton與Timberland的「黃靴」諜照圖，令人在猜想究竟這季「咩葫蘆賣咩藥？」 ，最終Pharrell Williams亦確實在第三季Louis Vuitton時裝騷揭盅，以美式西部牛仔元素為題材，當中一系列Timberland聯乘Yellow Boot順利成章地正式登場，在整個2024秋冬系列中，各款經典7孔靴作均在不同位置注入LV Monogram壓印圖案，也有無綁帶Work Boot款式，亦有整對利用LV深啡皮革作設定的作品，鞋舌內更釘有LV金屬標誌，成為年頭時裝愛好者爭相入手的單品。

Louis Vuitton x Timberland（gvraldo@Instagram）

Pharrell Williams引領模特兒穿上西部風情Louis Vuitton新設計（Getty Images）

Louis Vuitton x Timberland（office2143@Instagram）

6. Pharrell Williams x Tiffany & Co.：

作為2024年時裝大忙人，Pharrell Williams本年除了忙於設計Louis Vuitton男裝系列外，亦首度攜同美國百年珠寶品牌Tiffany & Co.創造全新聯乘。由Pharrell Williams一手包辦的Tiffany Titan系列，至今已經推出了兩個季度，Pharrell擷取自古希臘神話中，神的統稱泰坦作為概念，將十二奧林匹斯神之一、掌管着海洋的海神波塞冬及象徵傳奇武器三叉戟時尚化，移植其棱角分明的尖刺輪廓到貴金屬珠寶飾物中，而次回系列更嶄新地融入貴麗氣息濃厚的淡水珍珠擔當重點，令向來散發典雅感的Tiffany & Co.也融入一份男生粗獷味道。

Tiffany Titan by Pharrell Williams（Tiffany & Co.）

Tiffany Titan Necklace in Yellow Gold with Diamonds，價格高達$55,000美元（約$430,000港元）（Tiffany & Co.）

Tiffany Titan by Pharrell Williams珍珠系列（Tiffany & Co.）

Tiffany Titan by Pharrell Williams珍珠系列（Tiffany & Co.）

7. Loro Piana x New Balance

2024年New Balance延續聯乘強勢，多個時裝潮流品牌都成為其合作夥伴，不過如要挑選一款談論度較高的別注作，相信NB與百年意大利高端羊毛生產商、品牌Loro Piana的聯名份屬本年的三甲之一。Loro Piana向來以低調見稱，聯乘更是屈指可數，今次雙方透過990v6為藍本，採用經典灰色鞋身配上棗紅色細節點綴，鞋身素材更利用網材、皮革與Loro Piana的Pecora Nera上乘物料製作，Pecora Nera是一種取自紐西蘭黑色美利奴羊所製成的毛絨，設計出一款滿載靜奢風氛圍的跑鞋，而且只限量推出1,000對，不過價格上卻不太「Quiet」，定價1,500美元（約11,650港元）。

8. Bode x Nike：

儘管近年adidas熱潮難以被衝擊，不過Nike在四月時聯同Bode合作推出的Nike Astrograbber鞋作確實令全球瘋狂，更多次在毫無預警情況上架，Bode主理人Emily Adams Bode Aujla表示這次企劃的目標是為了探索美國體育運動的歷史文化而出發，希望重塑對於傳統美式足球競賽的核心價值。

Bode聯乘Nike系列（Nike）

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9. adidas Originals x CLOT Dress Superstar：

由陳冠希領軍的CLOT自2023年10月回歸adidas Originals之後，2024年與adidas所推出的聯乘作品一次比一次具有突破性，隨着狗牙底皮革Superstar與草底Gazelle鞋後，兩大單位在年終時再釋出壓哨鞋款——CLOT Dress Superstar by Edison Chen，整對鞋款由黑色意製皮革打造，鞋面沿用Superstar外觀輪廓，但在鞋底位置便移植正宗皮鞋底，鞋踭更注入adidas白色三間，完美將球鞋轉變為一雙紳士皮鞋作，除了最新鞋款之外，系列亦推出運動物料的西服套裝，演繹出新世代街頭Formal streetwear魅力。

adidas Originals聯乘CLOT Dress Superstar（CLOT）

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10. McDonald's x Crocs：

早在2023年美國快餐店McDonald's經已與Crocs展開實體涼鞋聯乘，來列2024年雙方一改主意，將鞋履縮小成十款迷你鎖匙扣，Balenciaga、Anya Hindmarch等品牌都為手袋推出大量掛飾，而這個別注Clog掛在手袋上作Y2K日常點實在綴超可愛。