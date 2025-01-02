氣質女神王淨2025年成就解鎖　成首位台灣Louis Vuitton品牌大使

【Louis Vuitton／王淨／品牌大使／代言人】重溫2024年尾階段，在歐美奢華品牌世界中突然浮現了一種亞洲風，不約而同地集中在台灣之地，包括亞洲影視男星阮經天破天荒進入Stone Island大家庭，而千禧年代女歌手郭采潔也受Thom Browne邀請拍攝品牌農曆新年別注系列。踏入2025年僅僅兩天，台灣再有影視明星成為品牌大使，這位便是近年人氣台灣新生代女演員王淨擔任Louis Vuitton品牌大使，成為台灣第一人！



王淨擔任Louis Vuitton台灣品牌大使（Louis Vuitton）

王淨擔任Louis Vuitton台灣品牌大使（Louis Vuitton）

這次王淨作為台灣歷史中首位Louis Vuitton品牌大使，是Louis Vuitton女裝創意總監Nicolas Ghesquière的欽點之人，美艷動人的高雅氣質與品牌設計所帶出的理念不謀而合，首波宣傳照中王淨一共拍攝了三輯服飾，當中一套灰色大衣襯上白色背心與百褶裙坐在LV Monogram皮革行李箱上，更手執Louis Vuitton與村上隆最新合作Speedy Bandoulière 20包款盡顯氣派。

王淨擔任Louis Vuitton台灣品牌大使（Louis Vuitton）

王淨擔任Louis Vuitton台灣品牌大使（Louis Vuitton）

Louis Vuitton x 村上隆Speedy Bandoulière 20：

+ 3

作為近年台灣女神之一，王淨在影視界、時尚界的曝光率也相當高，年青時更編寫出版過兩本小說《芭樂愛情》（2013年）與《蟑螂哲學》（2015年），絕對是不只靠美貌而受人愛戴的糖衣偶像，內外兼備是她成功的因素。

直至2017年開始涉獵電影領域，參演《痴情男子漢》演藝工作，至今曾參與不同作品，包括《鬥魚》、《返校》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《鬼才之道》以及劇集《人選之人—造浪者》，其中上年與阮經天合演的《周處除三害》最為人熟悉，並正式在亞洲嶄露頭角，雖然王淨只出道七年，但她的演技沒有被漂亮的外表耽誤，在電影圈獲得高度評價及讚揚，在第22屆台北電影獎中以《返校》勇奪最佳女主角獎項。

《周處除三害》劇照：

擁有氣質女神之稱的王淨，除了在銀幕中得到肯定之外，她多次登上時尚雜誌封面，同時成為各個品牌的寵兒，美麗優雅以外，她古靈精怪、活潑的性格特徵亦是觀眾們鍾愛的原因，完美將隨性一面融合在時裝中，展現出王淨當今獨有的地位，尤其在她的個人IG上更見明顯，最後一同來重溫國民女神私服穿搭時尚時刻。

重溫國民女神私服穿搭：