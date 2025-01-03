Rosita Missoni離世｜針織女王享年93歲　破格將泳池變時裝騷舞台

【Rosita Missoni／Missoni／針織】意大利高級時裝品牌Missoni的夫妻檔聯合創辦人Rosita Missoni在元旦1月1日安詳離世，享年93歲。Missoni家族與品牌在官方社交媒體同稱Rosita Missoni是一位意大利與國際時尚界有遠見的人物，其創意、願景與努力不懈的精神，使Missoni風格成為意大利針織象徵。



Ottavio Missoni（wikipedia）

於1953年誕生以高質針織起家的Missoni，由Rosita Missoni與丈夫Ottavio Missoni共同創立，其丈夫Ottavio Missoni已於2013年去世，品牌作品多年來憑藉獨有的針織技藝，將滿載歐洲色彩的元素注入幾何、波浪與條紋圖案之中為人熟悉，其中富有藝術感的標誌Fiammato鋸齒花紋更是品牌經典之作。

Missoni的幾何、波浪與條紋圖案之中為人熟悉（Missoni）

Missoni的幾何、波浪與條紋圖案之中為人熟悉（Missoni）

Missoni的幾何、波浪與條紋圖案之中為人熟悉（Missoni）

Missoni的幾何、波浪與條紋圖案之中為人熟悉（Missoni）

於1931年Rosita Missoni出生在意大利北部小鎮一個紡織工匠世家，直至1948年一次倫敦旅遊中巧遇上Ottavio Missoni，二人相愛結婚後決定回到意大利加拉拉泰（Gallarate）開設一家小型針織店開啟創作之路，來到1965年二人認識了知名時裝設計師、造型師Emmanuelle Khanh進行合作，開發將聯名衣服繡上雙方標記的傳統，其後Emmanuelle Khanh更啟發了Missoni舉辦時裝騷。

2024年9月20日Missoni於米蘭舉行時裝騷 （Getty Images）

2024年9月20日Missoni於米蘭舉行時裝騷 （Getty Images）

如要說Missoni在這過半世紀間最廣為人知的一次大事，1967年絕對是關鍵，皆因於四月時受邀請參加佛羅倫斯彼提宮時裝騷，但在模特兒走上T台前，Rosita Misson注意到模特兒們的內衣會在作品上透現，破壞了心目中預期所呈現的視覺效果，完全不美觀，所以她決定讓所有模特兒們脫下胸罩，隨後此「胸罩之戰」事件轟動時裝界。

直至年尾Missoni再沒有被邀請到佛羅倫斯參加下一屆活動，所以Missoni夫妻前往米蘭，破革地在Piscina Solari游泳池中展示下年春夏系列，並決定讓Emmanuelle Khanh丈夫Quasar Khanh一同參與，利用他的充氣浮床等透明家具作品作為展示道具，舉辦了一場記憶猶新的「水上時裝騷」，最終所有模特兒都下水，亦令這次的時裝騷昇華至一場真實的表演，在當年時裝的呈現方式中相當破格，可見Rosita Missoni與Ottavio Missoni的前瞻性。

Missoni於1966年的「水上時裝騷」（Missoni）

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Missoni於1966年的「水上時裝騷」（Missoni）

被譽為世上最精湛針織品牌的Missoni之一，Missoni夫婦早在1998年已將品牌交給女兒Angela Missoni主理，至今品牌依舊承襲着優厚基因，多年來都受到不少新世代潮流單位垂青，包括Converse、adidas、Palm Angels、Supreme、Suicoke、Apple等等。