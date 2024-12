2024品牌音樂椅　BV設計師轉會CHANEL　CELINE、Margiela主帥離任

【2024年時尚回顧】即將踏入2025,2024時尚圈何謂「七國咁亂」,經常出現震撼彈,所講是各大名鼎鼎的時裝設計師在2024年均相繼地跳槽、卸任、榮休,其「轉會」頻率由年初至年尾從未停過。雖然有些品牌的設計師已無縫接軌,但亦有些大師未有工開。人當然需要向前看,新人事新作風,就讓《一物》大家一起期待2025年的來臨,同時溫故知新2024年的設計師動向吧!



Hedi Slimane離開CELINE:

早在2024年初,Hedi Slimane離任CELINE傳聞已不絕於耳,直到十月LVMH集團終於在CELINE發布夏季2025女裝系列後,官宣這位時尚狂人卸任的消息,並重召曾為Phoebe Philo在位期間十年得力助手Michael Rider回歸。在過去七年由Hedi Slimane統領之下,CELINE經歷非凡發展,轉Logo、業績翻倍不在話下,更進駐男裝世界、開拓香水領域、並將CELINE年輕化,為CELINE帶來翻天覆地改革,將這法國老牌移植Hedi Slimane強烈的浪漫迷幻個人風格形象。這次一別,外間盛傳Hedi Slimane可能入主Jil Sander,不過傳聞歸傳聞,如果兩者真的合作的話,也想看看Hedi Slimane會如何改變這家近年大熱靜奢品牌。

Hedi Slimane(Getty Images)

John Galliano離開Maison Margiela:

本年另一離職震撼彈是Maison Margiela主帥John Galliano,在十二月時終於個人社交媒體中打破了半年多的離任傳聞,正式宣布卸任Maison Margiela創作總監。John Galliano設計向來散發着獨特古典氣派,90年代在歐洲時裝界已被譽為超新星,先後效力Givenchy和DIOR,其高級訂製系列徹底改變時尚傳統視野,可惜在2011年因為種族主義言論被DIOR解僱。沉澱數年後,2014年Maison Martin Margiela令他重返時裝舞台,成為品牌創意總監,並改名為Maison Margiela。有傳他有機會加盟Fendi或回歸DIOR,但這位64歲的鬼才相信「不愁無工開」。

John Galliano(Getty Images)

Virginie Viard離開CHANEL:

自2019年「老佛爺」Karl Lagerfeld離世後,CHANEL立即任命Virginie Viard擔任品牌創意總監一職,然而當刻CHANEL也只能相信這位曾是「老佛爺」得力左右手的她能勝任這重要職位,至今斷斷續續在CHANEL工作三十七年時間、擔任創意總監五年,可惜本年六月CHANEL宣布Virginie Viard即將離任品牌。

Virginie Viard(Getty Images)

Matthieu Blazy離開Bottega Veneta入主CHANEL:

Virginie Viard六月正式離開後,CHANEL馬上尋找合適人選填補空缺,僅僅半年時間,CHANEL終於鎖定了只效力三年時間的前Bottega Veneta創作總監Matthieu Blazy。Matthieu Blazy當九月完成了Bottega Veneta的2025年春夏季系列後,便在12月13日在個人IG上向大家確認他成為CHANEL下任設計師的事實,這次塵埃落定的轉會,真的令人非常期待究竟Matthieu Blazy會如何透過他獨有童心美學投放到高貴的CHANEL之中。

Matthieu Blazy(Getty Images)

Louise Trotter離開Carven入主Bottega Veneta:

隨著一波又一波的牽連,Bottega Veneta隨即邀請Carven創意總監Louise Trotter接棒,並於一月底正式開始工作,相比起Matthieu Blazy,無疑Louise Trotter堅信的設計風格較為休閒、低調,但她最厲害之處便是能將作品建立在優雅與奢華之間,透過物料與剪裁輪廓呈現日常也能適用的高質服飾,Louise Trotter這種理念與正好跟Bottega Veneta的格言「When Your Own Initials are Enough」不謀而合。

Louise Trotter(IG@newbottega)

Alessandro Michele入主Valentino:

三月時Valentino傳奇人物Pierpaolo Piccioli決定卸任,時裝圈各人士同為這個懸空位置議論紛紛之際,不用一周時間Valentino已揭盅接任人選,找來曾於Gucci工作整整八年的前創作總監Alessandro Michele接替其位,同時亦結束了他14個月的工作真空期。Valentino與Alessandro Michele對外公佈此消息後,業內業外都認定這是一次絕配,皆因Alessandro Michele的高貴古典美學與Valentino浪漫氣息同出一轍,走馬上任的他,本以為首個2025年春夏系列將於九月時才亮相,但高效率的Alessandro Michele卻在夏季舉行的米蘭時裝周釋出首個Valentino 2025度假系列《Avant les Débuts》。

Alessandro Michele(IG@maisonvalentino)

Dries Van Noten退休:

比利時時裝設計師Dries Van Noten向來與高貴詩意已劃上等號,四十年來醉心於時裝設計世界,舉行過百時裝騷,本年三月終於迎來退下來的一刻,他在個人社交媒體宣佈將離任同名品牌首席設計師一職,六月時舉辦的個人時裝騷作為他設計生涯的最終章,並在十二宣布由Julian Klausne接任。為答謝多年來於時裝畀各位的支持與擁戴,Dries Van Noten在IG上載了一份離開的感言,寫道他與品牌如何由80年代開始至今的動人「情書」。

Dries Van Noten(Getty Images)

Haider Ackermann入主Tom Ford與Canada Goose:

本年五月,加拿大羽絨品牌Canada Goose宣布邀請時裝設計師Haider Ackermann擔任品牌首位創意總監,透過他的浪漫美學與時尚觸覺將為Canada Goose進行改革,正當大家都在猜想究竟Haider Ackermann如何將個人浪漫美學注入到功能性為本的禦寒品牌中,年尾首份功課Haider Ackermann便透過經典「Snow Goose」作為引發點,重塑Canada Goose過去傳奇。四個月後Haider Ackermann的履歷要多加一項資訊,因在九月初TOM FORD再無預警下宣布即時任命Haider Ackermann成為品牌創意總監,接管七月離開的前男裝高級副總裁Peter Hawkings設計師一職,2025年Haider Ackermann將會相當忙碌,但對於時裝愛好者來說是有福了。

Snow Goose by Canada Goose創作總監Haider Ackermann(Canada Goose)

Kim Jones離開FENDI:

在時裝圈中,像Haider Ackermann般同時主理兩個品牌雖然不是新鮮事,但今年十月Kim Jones決定離開工作了四年的FENDI女裝系列,將心機集中投放到Dior男裝身上。

Kim Jones(Getty Images)

Glenn Martens離開Y/Project:

另外一位同樣在同時管理兩大品牌的設計師有讓Diesel起死回生的Glenn Martens。早在2013年,Glenn Martens的恩師Yohan Serfaty因病逝世,曾擔任助手的Glenn Martens馬上接下Y/Project創意總監一職並進行改革,將前衛解構美學融合奢華細節,令Y/Project一度在歐洲得到莫大認同,不過在剛剛過去的九月份,Glenn Martens毅然離開工作長達十一的年的Y/Project,專心效力於2020年10月上任創意總監的Diesel。

Glenn Martens(Getty Images)

Phillip Lim離開3.1 Phillip Lim:

3.1 Phillip Lim創辦人Phillip Lim在十一月突然辭去創意總監一職令人非常意外,雖然不知道他的告別是否有關於個人品牌在2025春夏系列引起的一場「Don't Cry Tonight」抄襲風波所導致,但作為創辦人的Phillip Lim離開已成定局。

Phillip Lim(Getty Images)

Peter Do離開Helmut Lang:

時尚圈離職潮在2024年從沒有減退過,繼Phillip Lim離開自己一手創立的3.1 Phillip Lim後,Peter Do翌日也宣布離任Helmut Lang創意總監,於2023年5月才加入Helmut Lang,發表兩季系列便突然離開,當初外界看好的這位華裔設計師,怎料雙方一年半便以分手劃上句號。

Peter Do(IG@doxpeter)

Sarah Burton入主Givenchy:

自從Matthew Williams離開GIVENCHY,品牌創意總監一直懸空,本年終於找到人選,她就是Alexander McQueen前創意總監Sarah Burton,經歷了未達至預期的Matthew Williams機能設計後,不知道Sarah Burton能否利用擅長的華麗復古元素為GIVENCHY重震聲威呢?

Sarah Burton(Getty Images)

JIL SANDER夫妻Lucie and Luke Meier傳聞入主LOEWE?:

有消息傳出,指LOEWE主帥Jonathan Anderson已向品牌請辭希望轉投DIOR,而LOEWE接任的大熱人選,則是令JIL SANDER走上成功的夫妻檔Lucie and Luke Meier,相信2025年的時裝轉會窗仍然頻繁。