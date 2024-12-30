2024品牌音樂椅 BV設計師轉會CHANEL CELINE、Margiela主帥離任
【2024年時尚回顧】即將踏入2025，2024時尚圈何謂「七國咁亂」，經常出現震撼彈，所講是各大名鼎鼎的時裝設計師在2024年均相繼地跳槽、卸任、榮休，其「轉會」頻率由年初至年尾從未停過。雖然有些品牌的設計師已無縫接軌，但亦有些大師未有工開。人當然需要向前看，新人事新作風，就讓《一物》大家一起期待2025年的來臨，同時溫故知新2024年的設計師動向吧！
Hedi Slimane離開CELINE：
早在2024年初，Hedi Slimane離任CELINE傳聞已不絕於耳，直到十月LVMH集團終於在CELINE發布夏季2025女裝系列後，官宣這位時尚狂人卸任的消息，並重召曾為Phoebe Philo在位期間十年得力助手Michael Rider回歸。在過去七年由Hedi Slimane統領之下，CELINE經歷非凡發展，轉Logo、業績翻倍不在話下，更進駐男裝世界、開拓香水領域、並將CELINE年輕化，為CELINE帶來翻天覆地改革，將這法國老牌移植Hedi Slimane強烈的浪漫迷幻個人風格形象。這次一別，外間盛傳Hedi Slimane可能入主Jil Sander，不過傳聞歸傳聞，如果兩者真的合作的話，也想看看Hedi Slimane會如何改變這家近年大熱靜奢品牌。
John Galliano離開Maison Margiela：
本年另一離職震撼彈是Maison Margiela主帥John Galliano，在十二月時終於個人社交媒體中打破了半年多的離任傳聞，正式宣布卸任Maison Margiela創作總監。John Galliano設計向來散發着獨特古典氣派，90年代在歐洲時裝界已被譽為超新星，先後效力Givenchy和DIOR，其高級訂製系列徹底改變時尚傳統視野，可惜在2011年因為種族主義言論被DIOR解僱。沉澱數年後，2014年Maison Martin Margiela令他重返時裝舞台，成為品牌創意總監，並改名為Maison Margiela。有傳他有機會加盟Fendi或回歸DIOR，但這位64歲的鬼才相信「不愁無工開」。
Virginie Viard離開CHANEL：
自2019年「老佛爺」Karl Lagerfeld離世後，CHANEL立即任命Virginie Viard擔任品牌創意總監一職，然而當刻CHANEL也只能相信這位曾是「老佛爺」得力左右手的她能勝任這重要職位，至今斷斷續續在CHANEL工作三十七年時間、擔任創意總監五年，可惜本年六月CHANEL宣布Virginie Viard即將離任品牌。
Matthieu Blazy離開Bottega Veneta入主CHANEL：
Virginie Viard六月正式離開後，CHANEL馬上尋找合適人選填補空缺，僅僅半年時間，CHANEL終於鎖定了只效力三年時間的前Bottega Veneta創作總監Matthieu Blazy。Matthieu Blazy當九月完成了Bottega Veneta的2025年春夏季系列後，便在12月13日在個人IG上向大家確認他成為CHANEL下任設計師的事實，這次塵埃落定的轉會，真的令人非常期待究竟Matthieu Blazy會如何透過他獨有童心美學投放到高貴的CHANEL之中。
Louise Trotter離開Carven入主Bottega Veneta：
隨著一波又一波的牽連，Bottega Veneta隨即邀請Carven創意總監Louise Trotter接棒，並於一月底正式開始工作，相比起Matthieu Blazy，無疑Louise Trotter堅信的設計風格較為休閒、低調，但她最厲害之處便是能將作品建立在優雅與奢華之間，透過物料與剪裁輪廓呈現日常也能適用的高質服飾，Louise Trotter這種理念與正好跟Bottega Veneta的格言「When Your Own Initials are Enough」不謀而合。
Alessandro Michele入主Valentino：
三月時Valentino傳奇人物Pierpaolo Piccioli決定卸任，時裝圈各人士同為這個懸空位置議論紛紛之際，不用一周時間Valentino已揭盅接任人選，找來曾於Gucci工作整整八年的前創作總監Alessandro Michele接替其位，同時亦結束了他14個月的工作真空期。Valentino與Alessandro Michele對外公佈此消息後，業內業外都認定這是一次絕配，皆因Alessandro Michele的高貴古典美學與Valentino浪漫氣息同出一轍，走馬上任的他，本以為首個2025年春夏系列將於九月時才亮相，但高效率的Alessandro Michele卻在夏季舉行的米蘭時裝周釋出首個Valentino 2025度假系列《Avant les Débuts》。
Dries Van Noten退休：
比利時時裝設計師Dries Van Noten向來與高貴詩意已劃上等號，四十年來醉心於時裝設計世界，舉行過百時裝騷，本年三月終於迎來退下來的一刻，他在個人社交媒體宣佈將離任同名品牌首席設計師一職，六月時舉辦的個人時裝騷作為他設計生涯的最終章，並在十二宣布由Julian Klausne接任。為答謝多年來於時裝畀各位的支持與擁戴，Dries Van Noten在IG上載了一份離開的感言，寫道他與品牌如何由80年代開始至今的動人「情書」。
Haider Ackermann入主Tom Ford與Canada Goose：
本年五月，加拿大羽絨品牌Canada Goose宣布邀請時裝設計師Haider Ackermann擔任品牌首位創意總監，透過他的浪漫美學與時尚觸覺將為Canada Goose進行改革，正當大家都在猜想究竟Haider Ackermann如何將個人浪漫美學注入到功能性為本的禦寒品牌中，年尾首份功課Haider Ackermann便透過經典「Snow Goose」作為引發點，重塑Canada Goose過去傳奇。四個月後Haider Ackermann的履歷要多加一項資訊，因在九月初TOM FORD再無預警下宣布即時任命Haider Ackermann成為品牌創意總監，接管七月離開的前男裝高級副總裁Peter Hawkings設計師一職，2025年Haider Ackermann將會相當忙碌，但對於時裝愛好者來說是有福了。
Kim Jones離開FENDI：
在時裝圈中，像Haider Ackermann般同時主理兩個品牌雖然不是新鮮事，但今年十月Kim Jones決定離開工作了四年的FENDI女裝系列，將心機集中投放到Dior男裝身上。
Glenn Martens離開Y/Project：
另外一位同樣在同時管理兩大品牌的設計師有讓Diesel起死回生的Glenn Martens。早在2013年，Glenn Martens的恩師Yohan Serfaty因病逝世，曾擔任助手的Glenn Martens馬上接下Y/Project創意總監一職並進行改革，將前衛解構美學融合奢華細節，令Y/Project一度在歐洲得到莫大認同，不過在剛剛過去的九月份，Glenn Martens毅然離開工作長達十一的年的Y/Project，專心效力於2020年10月上任創意總監的Diesel。
Phillip Lim離開3.1 Phillip Lim：
3.1 Phillip Lim創辦人Phillip Lim在十一月突然辭去創意總監一職令人非常意外，雖然不知道他的告別是否有關於個人品牌在2025春夏系列引起的一場「Don't Cry Tonight」抄襲風波所導致，但作為創辦人的Phillip Lim離開已成定局。
Peter Do離開Helmut Lang：
時尚圈離職潮在2024年從沒有減退過，繼Phillip Lim離開自己一手創立的3.1 Phillip Lim後，Peter Do翌日也宣布離任Helmut Lang創意總監，於2023年5月才加入Helmut Lang，發表兩季系列便突然離開，當初外界看好的這位華裔設計師，怎料雙方一年半便以分手劃上句號。
Sarah Burton入主Givenchy：
自從Matthew Williams離開GIVENCHY，品牌創意總監一直懸空，本年終於找到人選，她就是Alexander McQueen前創意總監Sarah Burton，經歷了未達至預期的Matthew Williams機能設計後，不知道Sarah Burton能否利用擅長的華麗復古元素為GIVENCHY重震聲威呢？
JIL SANDER夫妻Lucie and Luke Meier傳聞入主LOEWE？：
有消息傳出，指LOEWE主帥Jonathan Anderson已向品牌請辭希望轉投DIOR，而LOEWE接任的大熱人選，則是令JIL SANDER走上成功的夫妻檔Lucie and Luke Meier，相信2025年的時裝轉會窗仍然頻繁。