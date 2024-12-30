2024品牌音樂椅　BV設計師轉會CHANEL　CELINE、Margiela主帥離任

【2024年時尚回顧】即將踏入2025，2024時尚圈何謂「七國咁亂」，經常出現震撼彈，所講是各大名鼎鼎的時裝設計師在2024年均相繼地跳槽、卸任、榮休，其「轉會」頻率由年初至年尾從未停過。雖然有些品牌的設計師已無縫接軌，但亦有些大師未有工開。人當然需要向前看，新人事新作風，就讓《一物》大家一起期待2025年的來臨，同時溫故知新2024年的設計師動向吧！



Hedi Slimane離開CELINE：

早在2024年初，Hedi Slimane離任CELINE傳聞已不絕於耳，直到十月LVMH集團終於在CELINE發布夏季2025女裝系列後，官宣這位時尚狂人卸任的消息，並重召曾為Phoebe Philo在位期間十年得力助手Michael Rider回歸。在過去七年由Hedi Slimane統領之下，CELINE經歷非凡發展，轉Logo、業績翻倍不在話下，更進駐男裝世界、開拓香水領域、並將CELINE年輕化，為CELINE帶來翻天覆地改革，將這法國老牌移植Hedi Slimane強烈的浪漫迷幻個人風格形象。這次一別，外間盛傳Hedi Slimane可能入主Jil Sander，不過傳聞歸傳聞，如果兩者真的合作的話，也想看看Hedi Slimane會如何改變這家近年大熱靜奢品牌。

Hedi Slimane（Getty Images）

+ 10

John Galliano離開Maison Margiela：

本年另一離職震撼彈是Maison Margiela主帥John Galliano，在十二月時終於個人社交媒體中打破了半年多的離任傳聞，正式宣布卸任Maison Margiela創作總監。John Galliano設計向來散發着獨特古典氣派，90年代在歐洲時裝界已被譽為超新星，先後效力Givenchy和DIOR，其高級訂製系列徹底改變時尚傳統視野，可惜在2011年因為種族主義言論被DIOR解僱。沉澱數年後，2014年Maison Martin Margiela令他重返時裝舞台，成為品牌創意總監，並改名為Maison Margiela。有傳他有機會加盟Fendi或回歸DIOR，但這位64歲的鬼才相信「不愁無工開」。

John Galliano（Getty Images）

Virginie Viard離開CHANEL：

自2019年「老佛爺」Karl Lagerfeld離世後，CHANEL立即任命Virginie Viard擔任品牌創意總監一職，然而當刻CHANEL也只能相信這位曾是「老佛爺」得力左右手的她能勝任這重要職位，至今斷斷續續在CHANEL工作三十七年時間、擔任創意總監五年，可惜本年六月CHANEL宣布Virginie Viard即將離任品牌。

Virginie Viard（Getty Images）

Matthieu Blazy離開Bottega Veneta入主CHANEL：

Virginie Viard六月正式離開後，CHANEL馬上尋找合適人選填補空缺，僅僅半年時間，CHANEL終於鎖定了只效力三年時間的前Bottega Veneta創作總監Matthieu Blazy。Matthieu Blazy當九月完成了Bottega Veneta的2025年春夏季系列後，便在12月13日在個人IG上向大家確認他成為CHANEL下任設計師的事實，這次塵埃落定的轉會，真的令人非常期待究竟Matthieu Blazy會如何透過他獨有童心美學投放到高貴的CHANEL之中。

Matthieu Blazy（Getty Images）

Louise Trotter離開Carven入主Bottega Veneta：

隨著一波又一波的牽連，Bottega Veneta隨即邀請Carven創意總監Louise Trotter接棒，並於一月底正式開始工作，相比起Matthieu Blazy，無疑Louise Trotter堅信的設計風格較為休閒、低調，但她最厲害之處便是能將作品建立在優雅與奢華之間，透過物料與剪裁輪廓呈現日常也能適用的高質服飾，Louise Trotter這種理念與正好跟Bottega Veneta的格言「When Your Own Initials are Enough」不謀而合。

Louise Trotter（IG@newbottega）

Alessandro Michele入主Valentino：

三月時Valentino傳奇人物Pierpaolo Piccioli決定卸任，時裝圈各人士同為這個懸空位置議論紛紛之際，不用一周時間Valentino已揭盅接任人選，找來曾於Gucci工作整整八年的前創作總監Alessandro Michele接替其位，同時亦結束了他14個月的工作真空期。Valentino與Alessandro Michele對外公佈此消息後，業內業外都認定這是一次絕配，皆因Alessandro Michele的高貴古典美學與Valentino浪漫氣息同出一轍，走馬上任的他，本以為首個2025年春夏系列將於九月時才亮相，但高效率的Alessandro Michele卻在夏季舉行的米蘭時裝周釋出首個Valentino 2025度假系列《Avant les Débuts》。

Alessandro Michele（IG@maisonvalentino）

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Dries Van Noten退休：

比利時時裝設計師Dries Van Noten向來與高貴詩意已劃上等號，四十年來醉心於時裝設計世界，舉行過百時裝騷，本年三月終於迎來退下來的一刻，他在個人社交媒體宣佈將離任同名品牌首席設計師一職，六月時舉辦的個人時裝騷作為他設計生涯的最終章，並在十二宣布由Julian Klausne接任。為答謝多年來於時裝畀各位的支持與擁戴，Dries Van Noten在IG上載了一份離開的感言，寫道他與品牌如何由80年代開始至今的動人「情書」。

Dries Van Noten（Getty Images）

Haider Ackermann入主Tom Ford與Canada Goose：

本年五月，加拿大羽絨品牌Canada Goose宣布邀請時裝設計師Haider Ackermann擔任品牌首位創意總監，透過他的浪漫美學與時尚觸覺將為Canada Goose進行改革，正當大家都在猜想究竟Haider Ackermann如何將個人浪漫美學注入到功能性為本的禦寒品牌中，年尾首份功課Haider Ackermann便透過經典「Snow Goose」作為引發點，重塑Canada Goose過去傳奇。四個月後Haider Ackermann的履歷要多加一項資訊，因在九月初TOM FORD再無預警下宣布即時任命Haider Ackermann成為品牌創意總監，接管七月離開的前男裝高級副總裁Peter Hawkings設計師一職，2025年Haider Ackermann將會相當忙碌，但對於時裝愛好者來說是有福了。

Snow Goose by Canada Goose創作總監Haider Ackermann（Canada Goose）

Kim Jones離開FENDI：

在時裝圈中，像Haider Ackermann般同時主理兩個品牌雖然不是新鮮事，但今年十月Kim Jones決定離開工作了四年的FENDI女裝系列，將心機集中投放到Dior男裝身上。

Kim Jones（Getty Images）

Glenn Martens離開Y/Project：

另外一位同樣在同時管理兩大品牌的設計師有讓Diesel起死回生的Glenn Martens。早在2013年，Glenn Martens的恩師Yohan Serfaty因病逝世，曾擔任助手的Glenn Martens馬上接下Y/Project創意總監一職並進行改革，將前衛解構美學融合奢華細節，令Y/Project一度在歐洲得到莫大認同，不過在剛剛過去的九月份，Glenn Martens毅然離開工作長達十一的年的Y/Project，專心效力於2020年10月上任創意總監的Diesel。

Glenn Martens（Getty Images）

Phillip Lim離開3.1 Phillip Lim：

3.1 Phillip Lim創辦人Phillip Lim在十一月突然辭去創意總監一職令人非常意外，雖然不知道他的告別是否有關於個人品牌在2025春夏系列引起的一場「Don't Cry Tonight」抄襲風波所導致，但作為創辦人的Phillip Lim離開已成定局。

Phillip Lim（Getty Images）

Peter Do離開Helmut Lang：

時尚圈離職潮在2024年從沒有減退過，繼Phillip Lim離開自己一手創立的3.1 Phillip Lim後，Peter Do翌日也宣布離任Helmut Lang創意總監，於2023年5月才加入Helmut Lang，發表兩季系列便突然離開，當初外界看好的這位華裔設計師，怎料雙方一年半便以分手劃上句號。

Peter Do（IG@doxpeter）

Sarah Burton入主Givenchy：

自從Matthew Williams離開GIVENCHY，品牌創意總監一直懸空，本年終於找到人選，她就是Alexander McQueen前創意總監Sarah Burton，經歷了未達至預期的Matthew Williams機能設計後，不知道Sarah Burton能否利用擅長的華麗復古元素為GIVENCHY重震聲威呢？

Sarah Burton（Getty Images）

JIL SANDER夫妻Lucie and Luke Meier傳聞入主LOEWE？：

有消息傳出，指LOEWE主帥Jonathan Anderson已向品牌請辭希望轉投DIOR，而LOEWE接任的大熱人選，則是令JIL SANDER走上成功的夫妻檔Lucie and Luke Meier，相信2025年的時裝轉會窗仍然頻繁。