紐約街牌Violet聯乘傳奇攝影師　重溫二十多年前Cult模裸照故事

【Violet Skateboards／Ryan McGinley／Lissy Trullie ／滑板／攝影】滑板街牌文化向來不受時裝世界影響，直至在近十年間，各時尚大牌看到街牌的大熱，毅然邀請進行破革合作，從而誕生High-Street Fashion，慢慢地不少街牌單位也傾向設計奢華時尚作品與商業化，不過確實凡事都有兩面，相信各死忠滑板愛好者還是想念以往那種自成一格的「Friends & Family」的感覺。近日紐約板牌Violet Skateboards回歸初衷，攜同攝影師好友Ryan McGinley推出了一款滑板新作，大玩千禧Cult味歌手裸照，感覺猶如散發出早年Supreme味道。



由Ryan McGinley於2002年拍攝的《Lizzy》 (Violet)

Violet《Lizzy》滑板新作 (Violet)

Violet Skateboards由知名導演及滑板手William Strobeck創立，可能大家未必認識這個名稱與品牌，但在美國滑板世界中，雙方確實是重要一員，皆因品牌的始創人William Strobeck多年來在紐約市一直透過獨有的電影觸覺記錄街頭滑板文化，他曾與各頂尖滑板手如Jason Dill、Mark Gonzales及Tyshawn Jones合作，亦拍攝包括傳奇滑板影片Alien Workshop的《Photosynthesis》、Supreme的《Cherry》與《BLESSED》等等，鞏固他作為滑板領域大導的地位，成為美國街頭文化人所共知的關鍵人物。

由William Strobeck拍攝的Supreme《Cherry》（NY Skateboarding）

+ 1

在滑板界打滾多年，於2018年William Strobeck也開設了個人品牌Violet，作品與延續美式感強烈的設計，將一系列街頭服飾注入自家設計的圖案、標記與照片作為創作藍本，最新一款滑板作品他聯同另一被譽為「美國最重要的攝影師」好友Ryan McGinley共同創作，Ryan McGinley同樣受到紐約滑板、塗鴉文化所薰陶，希望利用鏡頭捕捉滑板發展，2002年在25歲時更成為在惠特尼美國藝術博物館（Whitney Museum of American Art）舉辦個人展覽的最年輕藝術家，而這次Violet的合作便將他一張2002年展出的《Lizzy》作為滑板設定。

被譽為「美國最重要的攝影師」Ryan McGinley（Violet）

+ 9

《Lizzy》中那位女主角是一位美國創作歌手、模特兒Lissy Trullie，上年亦參加了Balenciaga的2024秋冬時裝騷。當時Ryan McGinley正籌備為一本女同志雜誌進行拍攝，便邀請了Lissy Trullie參與，場地更選址在紐約著名男同志酒吧The Cock，拍攝日那天正當酒吧工作人員在準備場景之際，Lissy Trullie便以裸體姿態在Ryan McGinley準備的迷你彈床上彈跳了大約半個小時，這刻Ryan McGinley立即舉起相機，創造了這張標誌性照片——《Lizzy》，並成為了當年紐約市火熱的相片，而這次Violet與Ryan McGinley決定將這張23年前的作品再度展示，讓各位了解紐約當年的街頭歷史。