男士穿搭｜顏值高低決定穿搭成敗關鍵？看清3點分析或有不同想法

之前在DCARD上有一篇標題名為「為什麼只要有人問穿搭就有人一定要回臉比較重要？」的文章，相信很多人看完這句話，應該內心也是點頭如搗蒜？但真的顏值高低對穿搭完整度的影響有那麼大嗎？



今天的【J個有意思】就要針對此問題來做討論，編輯將提出3個面向的見解，或許看完後你也會有不一樣的想法。

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1. 有自信不怕帥不起來

雖然有句話叫做「時尚的完成度在於臉」，但編輯認為其實只說對一半。很多時候我們都會覺得長得高、長得帥就是天生的衣架子，但這並非一定，就拿伸展台上走騷的模特兒來說，的確長得俊美高挑會是一大優勢，但其實近幾年大家對美感的認知也已經不像以前那樣「絕對」，一些長得有個性、有記憶度的臉孔反而比較吃香。而這些人雖然沒有一般大眾所認知的帥臉，但從內心散發出來的自信卻足以讓他們撐起整個氣場，所以有時候反而該慶幸自己長得與眾不同，因為這更能讓你穿出屬於自己的風格與特色。

按圖看醜帥模特KIM SANG WOO：

2. 穿衣技巧很重要

若講到穿搭與臉的重要性，一定很多人都會丟出那張「陳冠希與阿北（伯）互換衣服」的經典梗圖。不過換個角度想，如果說天生的顏值就不如人，那不是更該靠後天的穿搭技巧來補足嗎？畢竟人類就是一種視覺動物，當你自認相貌無法給人留下深刻印象，那穿搭剛好可以成為你最有力的武器！就拿韓國醜帥代表吳赫來說，他留著在台灣會被取笑像更生人的小平頭，也沒有一張俊俏的五官，但靠著豐富的音樂才華以及獨特品味的穿衣技巧，也讓他成為許多年輕人心中最具代表的穿搭Icon之一！所以別再說「穿搭就是要看臉」，如果你真的夠會穿，那根本沒人會去在意你長得如何。

按圖看韓國醜帥代表吳赫：

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3. 找到適合自己的風格

其實穿搭很多時候，並不是臉出了問題，而是「選錯風格」。有些人明明長得很書生氣息，卻硬要把自己穿得很龐克；又或者身型很壯碩，卻硬要穿進韓風Oppa的合身造型，當這些與自己不合適的衣服穿上身時，就會更凸顯出「是不是你的臉撐不起這套衣服」的問題？所以千萬不要現在流行什麼就跟風穿什麼？花點時間好好研究自己的身型、外貌、穿衣習慣等等，再去找出適合自己的風格，只要穿對衣服，就能保持一定程度的帥，等到搭配技巧更提升時，就能再去挑戰不一樣的造型做出變化。

韓國天團Bigbang隊長G-Dragon經常挑戰不一樣的風格穿搭，雖然GD無論是外貌或氣場都足以撐起來，但套用到你我身上，可能就不一定會對味。所以還是要找到適合自己的穿衣風格，千萬不要盲目跟風，不然就會出現「是不是你的臉撐不起這套衣服」的囧境了。（IG@xxxibgdrgn）

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看完編輯提出的3項論點後，是否有讓你重新思考「穿搭與臉蛋」是不是真的有絕對影響呢？歡迎在貼文留言處與我們分享你的想法。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】