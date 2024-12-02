美津濃Mizuno研製3D U-Fit製鞋技術　個人化鞋底解決雙腳尺寸不一

【Mizuno／3D打印技術／運動鞋／美津濃】向來運動與科技的關連性絕對密不可分，在體育產業中，團隊們一直透過開發嶄新技術與數據分析來為運動員們提供最大的支援，從而提升、突破運動員的潛在表現，當中日本百年體育用品及運動服裝製造商Mizuno，在近日宣布已研發出全新3D打印技術——「3D U-Fit」，旨在打造度身訂造、獨一無二客製運動鞋履！



Mizuno 3D鞋底打印技術「3D U-Fit」（Mizuno）

3D打印技術雖然不是甚麼全新的科技，但環觀各體育品牌，大多單位主要都為減低製作成本、生產時間，或是對應世界性環保大趨勢而設，至於這次Mizuno全新開發的3D U-Fit技術卻與眾不同，根據美津濃所說這技術在體育行業為首次應用，其初心目標是對應用家需求角度，為客人製作專屬完美的客製化3D打印鞋底。

Mizuno「3D U-Fit」鞋款系列（Mizuno）

多年來在市面上一雙標準的運動鞋、跑鞋或球鞋，廠商製作左右腳尺寸時都必定是平衡、沒有誤差為本，但有時候當試穿鞋履時，左足明顯合適，但右足則不太舒服，全因人體會隨著成長過程與走路習性影響到腳掌發育，令雙腳不能得出完美對稱數值，導致左右腳尺寸不一樣，腳背太寬或扁平足等足部問題均成為普遍都市病。

Mizuno 3D鞋底打印技術「3D U-Fit」（Mizuno）

不過本次美津濃終於研究出3D U-Fit技術為各位能解決以上情況，製造過程中Mizuno會根據客人需求調整、處理鞋底細節，在整個3D U-Fit服務過程中，首先專家會使用3D足部測量儀來獲得左右腳輪廓的數據，並將個人行走習慣、足部問題與喜好作為獨立分析元素，為每隻腳單獨打印專屬3D個人化鞋底，隨後便與編織鞋面黏合進行壓接，整個製作過程歷時兩至三周內完成。

1.）足部測量（Mizuno）

2.）3D鞋底打印（Mizuno）

3.）鞋楦量度（Mizuno）

4.）鞋面與鞋底黏合（Mizuno）

3.）鞋履成品壓接（Mizuno）

除此之外，在初期鞋面顏色只會推出黑、白兩色，而鞋底亦可根據個人需要設有普通硬度的「Type-A」與柔軟的「Type-B」之選，通過分散足底的負荷來減輕雙腿壓力，其圓形鞋底的緩衝性、穩定性更可令用家可感受到雙腳被包裹的舒適度，製作出只屬於你的鞋作。

3D鞋底包裹功能（Mizuno）