秋冬穿搭｜羽絨穿起來臃腫又不時尚？學懂5羽絨穿搭術顯瘦又時髦

近來氣溫又逐日下降，相信許多人都陸續拿出衣櫃裡的大衣、羽絨外套避寒了吧！不過說到羽絨外套，仍是許多女生害怕的單品，擔心羽絨外套穿起來容易顯得臃腫而不時尚，其實只要掌握好穿搭技巧，也能把羽絨外套穿得顯瘦又時髦！



這回，編輯整理出5個羽絨外套穿搭術，更加碼推薦10個品牌單品，看完保證不再抗拒羽絨外套！

羽絨外套穿搭術（按圖▼▼▼）

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1. 挑選短版款式，視覺提高腰線顯腿長！

2. 運用綁帶節，視覺凸顯腰線更顯瘦！

3. 挑選馬卡龍色系，提升時髦俏皮感！

4. 挑選長版款式，打造下身失蹤性感穿搭！

5. 運用配件點綴，增加造型亮點！



羽絨外套品牌推薦！

1. Moncler

2. Canada Goose

3. Abercrombie ＆ Fitch（A＆F）

4. RAINS

5. WAVE SHINE



羽絨外套穿搭術

1. 挑選短版款式，視覺提高腰線顯腿長！

個子嬌小的女生，建議可以挑選短版款式的羽絨外套，在視覺上提高腰線、延長腿部比例，讓整體身形看起來更加修長、顯瘦。羽絨外套內可以簡單搭配同樣是短版款式的T恤或高領上衣，下身則可以選穿落地寬褲、牛仔褲或工裝褲，打造視覺逆天長腿！

1. 挑選短版款式，視覺提高腰線顯腿長！（IG@xeesoxee）

2. 運用綁帶節，視覺凸顯腰線更顯瘦！

若是有假跨寬或對自身臀部曲線較沒有自信的女生，建議可以挑選長度能蓋住臀部的羽絨外套，不過，由於長度落在臀部下方的中長版型容易讓整體身形看起來五五身、沒有曲線，不妨試試以腰帶或綁帶等配件製造腰線，讓整體身形比例看起來更修長、顯瘦。

2. 運用綁帶節，視覺凸顯腰線更顯瘦！（IG@jennierubyjane）

3. 挑選馬卡龍色系，提升時髦俏皮感！

如果擔心黑、白、灰等基本色系或暗色系看起來「太機能」、太深沉，不妨試試看搭配馬卡龍色系的羽絨外套，讓整體造型看起來更加明亮、活潑，也能提升整體造型的俏皮感和時髦度喔！值得一提的是，若選穿馬卡龍色系的羽絨外套，建議上衣和下著可以搭配黑、白、灰等基本色系，或選搭與外套同色系的單品配件，才不會讓整體造型看起來太過複雜、花俏喔！

4. 挑選長版款式，打造下身失蹤性感穿搭！

誰說羽絨外套性感不了？氣溫較暖和時，可以試著以羽絨外套打造「下身失蹤」穿搭，挑選長版及膝款式，內搭與外套差不多長的洋裝或短裙，下身則可以搭配中長襪、腳踩近來再度回歸流行趨勢的雪靴，即可打造出既可愛又不失性感的羽絨外套穿搭囉！

5. 運用配件點綴，增加造型亮點！

如果擔心只穿基本款的羽絨外套搭配上衣、褲子太過單調，且看起來「太機能」，可以運用小巧的配件點綴造型，提升整體穿搭的時髦度，像是頭戴近來十分流行的毛絨絨漁夫帽，或是與外套同色系的手套，抑或是與外套同色系的包包等，就能簡單增添造型的豐富度、提升層次感囉！

5. 運用配件點綴，增加造型亮點！（IG@for_everyoung10）

羽絨外套品牌推薦！

1. Moncler

說到羽絨外套，怎能不提「羽絨服之王」Moncler？創立於法國的Moncler，目前總部設於意大利米蘭。Moncler多年來致力於與攀登專家的通力合作，糅合時尚與創新科研成果，創造出兼具機能專業與時髦風格的高質感單品。除此之外，Moncler也經常透過與各大品牌跨界聯名，如：Rick Owens、Sacai、adidas Originals等，不斷打破框架、不斷創新，保持品牌的多樣性。

Moncler多年來致力於與攀登專家的通力合作，糅合時尚與創新科研成果，創造出兼具機能專業與時髦風格的高質感單品。（IG@moncler）

2. Canada Goose

除了Moncler，來自加拿大的Canada Goose也是稱霸羽絨外套界的品牌之一。Canada Goose的前身是MetroSportswear，從1957年開始生產以保暖機能為主的服飾，直到2000年才正式更名為Canada Goose。Canada Goose的羽絨外套、背心等禦寒機能服飾，不僅擁有潮流時髦的外觀設計，每件單品亦兼顧防風、防水、保暖、品質等內涵，不只適合作為冬天的日常穿搭單品，也能因應戶外活動的需求，這也難怪成為許多明星、時尚部落客爭相入手的品牌。

Canada Goose 的羽絨外套、背心等禦寒機能服飾，不僅擁有潮流時髦的外觀設計，每件單品亦兼顧防風、防水、保暖、品質等內涵。（IG@canadagoose）

3. Abercrombie ＆ Fitch（A＆F）

來自美國紐約的Abercrombie ＆ Fitch（簡稱A＆F），可說是經典美式休閒風格的代表品牌，繼廣州、上海和香港後，A＆F「Abercrombie and Fitch GETAWAY 形象概念店」近來插旗台中Mitsui Shopping Park LaLaport，開設全台首間概念店。A＆F概念店「GETAWAY」的精神充分體現A＆F美式休閒的品牌DNA，以整潔的陳列、柔和的光影、躺椅、沙發等情境，建構出悠閒舒心的溫暖氛圍，讓顧客從進店那刻切換成輕鬆狀態，開啟一段自在的旅程。其中，A＆F的「秋冬羽絨系列」也是品牌相當熱賣的款式，時髦的絎縫設計自帶復古氛圍，結合其優秀的輕薄感，幫助人們穿起來不顯臃腫，且兼具時裝和功能性。

A＆F的「秋冬羽絨系列」也是品牌相當熱賣的款式，時髦的絎縫設計自帶復古氛圍，結合其優秀的輕薄感，幫助人們穿起來不顯臃腫，且兼具時裝和功能性。（Abercrombie ＆ Fitch圖片）

4. RAINS

來自丹麥的服飾品牌RAINS，以功能性與實用性作為品牌宗旨，致力於結合現代潮流與雨衣，因此，品牌的服裝、包款和配飾除了符合當前潮流外，亦可抵擋多變的天氣。其中，RAINS冬季推出的系列保暖外套，更採用品牌標誌性尼龍面料，結合全面升級的 Ethermaloft®保溫棉填充，利用超聲波技術壓條取代縫線，平均固定羽絨位置，創造出高性能的科技羽絨防水外套，挑戰保暖機能極致體驗的同時，亦能滿足多樣化的服裝輪廓外觀，並最大限度的減少對地球生態的負面影響。除此之外，RAINS保暖系列更展現羽絨單品的各種可能，顛覆羽絨外套給人笨重、呆版的印象，利用豐富變化的輪廓造型，打造更加時髦的羽絨穿搭。

來自丹麥的服飾品牌RAINS，以功能性與實用性作為品牌宗旨，致力於結合現代潮流與雨衣，因此，品牌的服裝、包款和配飾除了符合當前潮流外，亦可抵擋多變的天氣。（IG@rains）

5. WAVE SHINE

美胸品牌WAVE SHINE，近來也推出許多女裝服飾系列，日前更上架適合冬日派對穿搭的限定新品，延續「我的性感，由我主張」的品牌理念，搭配秋冬流行的Clean Fit穿搭，不過度追求常見的纖細美，以舒適、簡約而富有設計感的概念出發，採用具冬季輕奢氛圍感色系的毛絨面料，為冬日帶來溫暖、放鬆、被完整包裹與呵護的安全感，亦兼具時尚質感。既然如此，當然連羽絨單品也不例外，WAVE SHINE此次推出「輕量弧擺長版羽絨背心」共有罌粟紅、奶茶杏、靜謐黑三種顏色款式，以長版版型修飾臀部曲線，下擺弧形剪裁設計點綴整體造型，並採用90%白鴨絨，達到冬季保暖的需求，絕對是這個冬日必須入手的單品之一！

WAVE SHINE此次推出「輕量弧擺長版羽絨背心」共有罌粟紅、奶茶杏、靜謐黑三種顏色款式。（WAVE SHINE圖片）

看完以上5種羽絨外套穿搭術，以及5個品牌單品推薦，你是不是也發現羽絨外套穿搭沒有想像中的難呢？今年冬天不妨入手一款羽絨外套，打造既保暖禦寒又兼具時尚潮流感的穿搭造型吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】