Bruno Mars神曲《APT.》風靡全球！盤點復古男神3大造型穿搭重點

現年38歲的Bruno Mars日前火熱登台，在台灣高雄連續兩天盛大開唱，吸引無數台灣歌迷們的前往朝聖。近日合作BLACKPINK Rosé 推出新曲《Apt.》掀起熱議！



Bruno Mars作為全球指標性的音樂人，不只帶來的音樂作品唱入人心，他的造型穿搭也是非常值得關注；本回【穿搭筆記】就與大家一同來看看Bruno Mars有哪些搭配技巧及必備的重要單品。

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Bruno Mars造型穿搭重點：

1.「襯衫」絕對必備！

2.「復古」核心靈魂！

3.「配件」不可或缺！



Bruno Mars於1985年出生在美國夏威夷，他在2003年時為了自己的音樂事業搬到洛杉磯，在2009年時透過與B.o.B合作的《Nothin' On You》爆紅。Bruno Mars後續發表的《Doo-Wops＆Hooligans》與《Unorthodox Jukebox》等專輯，皆獲得不錯的迴響與成績，15項格林美獎（包括3項年度最佳專輯）、4項全英音樂獎、11項全美音樂獎、13項靈魂列車獎，並取得了3項健力士世界紀錄等紛紛代表著Bruno Mars就是本世代最具影響力的音樂人之一。

Bruno Mars除了音樂作品動人外，每回現身的時尚造型更是如他的歌曲一樣，擁有出色的個人風格，以下就讓我們來看看Bruno Mars的多變造型。

1.「襯衫」絕對必備！

Bruno Mars身上最常見的襯衫就屬「襯衫」為主！在夏威夷出生的他，身上可以見到非常代表性的夏威夷襯衫，特色的花紋與繽紛的配色都讓Bruno Mars看起來格外耀眼。同時他也會在襯衫的穿搭上進行變化，不管是將鈕扣扣起來單穿或是與白色背心的搭配，展現出百變的襯衫造型。

2.「復古」核心靈魂！

Bruno Mars的造型與他的歌曲一樣，都離不開「復古」核心元素！可以看見他時常選擇飽滿且吸睛的色調作為全身造型的首選，不管是奔放的紅色或是鮮豔的湖水藍，都成為 Bruno Mars的標誌色調；不僅如此他也會選擇如「大翻領西裝」與「貼身喇叭褲」等復古風格的服裝單品。

3.「配件」不可或缺！

「穿衣服」與「穿搭」最大的差異或許就在「配件」的加持！Bruno Mars 身上總會看見許多如帽款、項鍊、墨鏡、手環與戒指等的不同小物單品；Bruno Mars甚至還會透過多層次疊加的搭配技巧，讓配件能夠更綻放出他的全新造型亮點。

Bruno Mars 的穿搭風格非常圍繞在他個人的特色上，不管流行時尚如何變化，他都展現了屬於自己的個性造型，這樣忠於自己的穿著不曉得各位讀者有何想法呢？

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