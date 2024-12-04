Racecore｜Balenciaga、KITH齊聯乘跑車　賽車不是A$AP ROCKY專利

【Balenciaga／Lamborghini／KITH／BMW／Racecore／跑車／聯乘】2024上半年確實由Y2K、Blokecore統領着整個潮流世界，各品牌推出足球單品為了在市場上分一杯羹，不過來到年終時候，潮流界感覺上開始有着轉向風氣，繼A$AP ROCKY聯乘PUMA以賽車元素創作系列至Puma Speedcat OG回歸，甚至上月Aimé Leon Dore主理人Teddy Santis再度攜Porsche迎來第五回聯乘後，近日高級時裝品牌Balenciaga與街頭單位KITH都不約而同與兩大汽車公司合作，全面撻着引擎直踩Racecore賽道。



日前Balenciaga在官方IG上宣布將與林寶堅尼（Lamborghini）破天荒合作的消息，經已馬上成為了時裝迷茶餘飯後的重點話題，時隔不到一天，Balenciaga一口氣發佈了一共五十八個2025秋冬系列，創作總監Demna貫徹着利用極端輪廓剪裁結合浮誇與靜奢風手法，搭配出層次分明的日常造型，當然焦點卻落在一系列林寶堅尼的聯乘單品之中。

Balenciaga 2025秋冬系列：

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這次Demna大玩Lamborghini標誌，將「狂牛」移植到不同風格單品之中，例如皮褸、T恤、運動棉褲、Cap帽，皮革旅行頸枕、旅行小物袋、電動車匙頸鏈、耳環等等，不過最讓人期待的作品定必是注入了林寶堅尼盾牌徽章的Rodeo Bag。

Balenciaga聯乘Lamborghini Rodeo Bag（Demna）

Balenciaga聯乘Lamborghini Cap帽（Demna）

Balenciaga聯乘Lamborghini耳環（Demna）

在同一時間，Balenciaga在無預警情況下率先在官網中發售一款獨家白色T恤作品，限量630件回應林寶堅尼於1963年創立，前方印有林寶堅尼2025出產的第二款混合動能超級跑車Temerario照片，上方則寫有「Automobili Lamborghini」橙色字樣，後方則印上輪胎圖，整件長袖T-Shirt展示着舊化感覺，袖口與領口刻意帶有輕微褶皺，滿載強烈復古氣息，雖然定價$6,600港元，但售罄速度快如「狂牛」。

Balenciaga聯乘Lamborghini限定T恤（Balenciaga）

另一邊廂，KITH主理人Ronnie Fieg則鍾愛德國汽車百年老牌寶馬（BMW），Ronnie Fieg近日第三度攜同BMW迎來客製聯名企劃，將寶馬最偉大的Techno Violet堇紫色植入在BMW 1981 M1 E26車款之中。M1型號作為BMW M系列首款車型，由傳奇設計師喬治亞羅（Giorgetto Giugiaro）所設計，其錐形車身與六缸中置引擎結構，儘管在1978年至1981年四年之間僅生產了453部，但就是這樣的稀有度成為Ronnie Fieg一直想改裝的原點。

The 1981 BMW M1 E26 by Ronnie Fieg（IG@ronniefieg）

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為慶祝這次雙方合作的大成功，Ronnie Fieg決定將於12月6日在美國邁阿密舉行Kith for BMW Showcase展覽，屆時除了能親眼目睹BMW 1981 M1 E26 by Ronnie Fieg外，亦會展出全新2025 BMW XM Kith Concept車款，還有多年來Ronnie Fieg的個人訂製BMW收藏，讓大家大開眼界。

Ronnie Fieg將舉行Kith for BMW Showcase展覽（IG@kith）

另外Ronnie Fieg為了希望大家都可擁有他的設計，所以細心地推出了一款1比18的迷你車，整架玩具車由內到外根據着BMW 1981 M1 E26精確規格製作。除車輛作品外，KITH也特別設計出Kith for BMW 2024紀念系列，作品以BMW三種人氣色彩為主軸，包括紅、綠、紫，設計成簡約耐看的日常衞衣，每款的兩袖位置均帶有寶馬刺繡與KITH標誌。

The 1981 BMW M1 E26 by Ronnie Fieg 1:18收藏品玩具（KITH）