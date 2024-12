日本退稅｜嚴選日本4間Tax Free時尚網店　買visim、A.PRESSE免稅

【日本/機場退稅/時裝網店】喜歡遊日的港人務必注意,日本共同社於日前報道,為打擊旅客購物後在國內轉售圖利,有關外國遊客退稅安排將會履行全新制度,日本政府與執政黨已經決定將退稅過程改為出境時在機場或港口進行,並於2026下半年度正式實施,此消息一出,會否令各日牌愛好者再深入迷戀於網上買衫呢?



日本擬2026下半年度實施新退稅制度,防止旅客在境內免稅購物後轉售圖利。(Getty Images)

日本擬2026下半年度實施新退稅制度,防止旅客在境內免稅購物後轉售圖利。(資料圖片)

在新的退稅流程中,全日本國際航線的機場離境區及港口將會設有執法人員,先讓他們確認後所有攜帶出國的商品才可發還稅項,當此退稅新聞一出,相信不少港人也會擔心要提早前往機場大排長龍退稅,然而這舉動又會否減低了港人遊日的意欲呢?

不少港人也擔心要提早前往機場大排長龍退稅(Getty Images)

反觀這則新聞對於習慣了在網上購物的時裝迷來說,又不是存在着很大影響,皆因近年不少品牌或網店已經提供海外運送功能,更有Overseas Shipping的免税服務,本次《一物》為各位推薦四間日本Tax Free時尚網店。

1. Coverchord

Coverchord相信大家也耳熟能詳,除了三間實體店,網店引入的男、女裝品牌過百,款式由服裝、球鞋、家居、戶外及酒類都有,而且新品更新速度相當快,有着「日本END.」的氣息。

2. GR8

較著重潮流文化的GR8同樣也是Tax Free網店,主打各新款與聯乘Nike、adidas、New Balance、ASICS球鞋,而服裝品牌則有Maison Margiela、Acne studios、Neighborhood等,適合喜愛時尚歐日時裝單位的人士。

GR8表明海外買家將豁免10%銷售稅(GR8網頁截圖)

3. THE NATURES

來自鳥取市的THE NATURES亦是比較主流的免稅時裝店,網店外亦由兩間實體店所組成,分別是男裝NOLLY&THE NATURES與女裝taone,網上店舖所陳列的單品均是緊貼日系潮流文化的品牌,每每都充滿人氣度,由DESCENDANT、Digawel、Margaret Howell至Visvim都可選擇。

THE NATURES網店首頁已經表明Overseas Order的說明(THE NATURES截圖)

4. 1989 Online Shop

最後便是位於岩手縣的1989,為了提升海外顧客服務,網店首頁已經表明Overseas Order的說明,而品牌挑選上均是知名日牌單位,如A.PRESSE、Engineered Garments、Daiwa Pier39、Hender Scheme、Needles、N.HOOLYWOOD、orSlow及Remi Relief,亦有不少銀器飾物品牌,FIFTH SILVER、XOLO、on the sunny side of the street及AMP Japan。