PMQ換物派對｜聖誕新年以物易物尋寶樂　環保方式交換時尚心頭好

環保、可持續發展早已是時尚潮流的主旋律，除了經典的古著Vintage設計，買了的衣服不喜歡不合穿，全都可以循環再「穿」，賦予第二生命。今年聖誕新年期間，PMQ舉行「Old But Gold x PMQ 換物派對3.0」，大家可以一物換一物，在假日期間為衣櫃添上新色彩。



「Old But Gold x PMQ 換物派對3.0」是以物易物的方式進行（PMQ）

「Old But Gold x PMQ 換物派對3.0」是古著服飾市集，顧名思義是以物易物的方式進行，入場後可憑自己帶去的服飾進行以一換一的交換，不論你帶去的是甚麼品牌設計，都可以無限制交換，亦不分類型，可以衫換手袋，分分鐘換到高價貨品，為聖誕揀新裝，令衣櫃更繽紛，既環保又時尚，是非常好玩的尋寶活動，如果在場內尋覓性價比高的好貨色，就是時裝精證明自己眼光獨到的好時機。

旅遊去外國跳蚤市場尋寶，好玩卻要面對日曬雨淋之苦，今次「Old But Gold x PMQ 換物派對3.0」在室內進行，有冷氣人多也空氣流通，加上中環地理位置超方便，至於衣服全部經過高溫消毒，保證乾淨衛生，絕對是聖誕新年好去處。順帶一提，帶去交換服飾要留意，衣物不分季節，長短袖皆可，而配飾則只接受手袋及時尚配件，另外鞋子、厚外套、針織品及非服飾類物品全不接受，大家參與活動前翻翻衣櫃尋找拿去交換服飾前要留意。

「Old But Gold x PMQ 換物派對3.0」是聖誕新年好去處（PMQ）

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【活動資料】

Old But Gold x PMQ 換物派對3.0

日期：2024年12月21日（星期六) 至 2025年1月1日（星期三）

時間：15:00 - 20:00

地點：PMQ（中環鴨巴甸街35號PMQ二樓）

費用：$150 | $200