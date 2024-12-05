美斯初聯乘Stanley設計馬黛茶杯　國際邁亞密色充分表現GOAT習慣

【美斯/Lionel Messi/Stanley/聯乘】阿根廷球王美斯（Lionel Messi）除了專注於美職國際邁阿密（Inter Miami）外，最令人擁有記憶點的場外習慣，就是手上永遠拿着一杯瑪黛茶，其普遍程度幾乎是每位南美球員都會喝，然而這種熱愛的風氣更令傳統瑪黛茶杯成為南美國家的熱賣手信，近日美國保溫壺老字號Stanley便首度與美斯合作，推出一系列美斯專屬國際邁亞密色產品。



Stanley聯乘美斯馬黛茶杯（Stanley）

Stanley聯乘美斯保溫壺（Stanley）

Stanley聯乘美斯保溫壺系列（Stanley）

自2020年來，Stanley總裁Terence Reilly透過他獨到的經營模式，令傳統保溫壺起死回生，成當今美國經常被搶購一空的日用品，除了持續標榜其真空隔熱技術外，同時改變了大家對熱飲的消費模式，Terence Reilly的主要功績巧妙地將品牌融入年輕市場，尤其在疫情期間衛生風險問題讓人們慣性地攜帶專屬自己的飲品容器，此外大玩多種配色設定，用家們更可刻上圖案與文字，從而與消費者建立關係，另外Stanley這幾年亦多次跟不同單位進行合作，本回便找來近代足球場上的傳奇「山羊」。

南美球員愛喝瑪黛茶的原因簡單直接，取其帶有咖啡因提供醒神、振奮情緒功效，慣性飲法是將瑪黛茶葉加上熱水，瑪黛茶葉原身味道帶有微甘微苦，亦可跟隨個人口味加糖或蜂蜜飲用，南美人通常每朝也會喝一杯，感覺猶如香港的咖啡、奶茶。瑪黛茶除了功效上，最令人印象深刻的地方必定是其葫蘆形狀的瑪黛茶杯與通常以不銹鋼製成、管的一邊為過濾茶葉的篩子金屬飲管。這次Stanley便邀請美斯進行聯名企劃，加以推廣此南美獨有的飲品文化。

美斯喝馬黛茶杯已成每日習慣（IG@leomessi）

Stanley聯乘美斯馬黛茶杯（Stanley）

Stanley聯乘美斯保溫壺系列（Stanley）

這次Stanley首度迎來與美斯的合作系列一共帶來了六款單品，透過國際邁亞密的粉紅色創作，當中包括人氣Quencher保溫壺與不同容量的吸管水樽外，為配合美斯習慣，雙方首次設計出美斯總杯不離手的馬黛茶杯與吸管，細節上黑色的不銹鋼杯邊刻有「Start Early Stay Late」系列重點字句，採用傳統葫蘆形結構，杯面正前印上Stanley標誌與背面美斯「M」字，Logo上更大字寫上美斯的代名詞——GOAT（Good of all time），充分展現出美斯的精神態度。