村上隆二十年後再遇Louis Vuitton　首波聯乘2025年1月1日登場

【Louis Vuitton／Takashi Murakami／村上隆／聯乘】踏入年尾，時裝界再次無徵兆地投下震撼彈，由現任男裝創作總監Pharrell Williams執掌的Louis Vuitton宣布再度誠邀日本國寶級藝術家村上隆（Takashi Murakami）進行聯名，然而雙方的合作關係已令各時裝迷久違整整二十年，這次兩大單位載譽歸來，搶先以Re-Edition「復刻」一詞來作為最新系列的設計理念，並決定於2025年1月1日正式在LV官網及專門店發售。



Louis Vuitton聯乘村上隆「復刻」系列（Louis Vuitton）

Louis Vuitton聯乘村上隆「復刻」系列於2025年1月1日正式發售。（Louis Vuitton）

來到2025年的回歸系列，除了暫時只有一些未經官方證實的流出成品圖可讓大家止一止癮外，LV為慶祝二十年後再遇上村上隆，首波宣傳推廣便釋出兩條重新修復的動畫短片讓大家先賭為快，包括2003年的《Superflat Monogram Film》與2009年《Superflat First Love Film》。

Louis Vuitton聯乘村上隆網上流出作品圖：

Louis Vuitton聯乘村上隆網上流出作品（IG@supreme_leaks_news）

Louis Vuitton聯乘村上隆網上流出作品（IG@supreme_leaks_news）

Louis Vuitton聯乘村上隆網上流出作品（IG@supreme_leaks_news）

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重製版《Superflat Monogram Film》,2003：

重製版《Superflat First Love Film》,2009：

眾所週知，Pharrell Williams與村上隆是多年好友，建立了緊密合作夥伴的關係，在2023年2月Louis Vuitton任命Pharrell成為品牌男裝創作總監後，總令人覺得LV與村上隆再次合作是「遲早的事」，不過翻查專門透露Pharrell與Louis Vuitton幕後製作過程的IG帳號skateboard，其中6月12日一則帖文上載了美國喜劇動畫《King Of The Hill》的meme圖，圖中可見Bobby Hill孭起了當年LV與村上隆的七彩Monogram背包，字幕寫上「It's Louis Vuitton and it's unisex.」，圖片解說更寫上「Showtime」，難道當時已經暗示聯名即將回歸？

村上隆與Louis Vuitton早於2003年經已走在一起，當時LV創意總監Marc Jacobs獨具慧眼相中了村上隆的藝術創作，破天荒將繽紛多彩與卡通元素移植至高級時裝單品之中，最為人熟悉的有Multicolore、Monogramouflage、哈哈笑櫻花、車厘子等等，以及獨有的Louis Vuitton Panda角色，此長達十三年的企劃最終在2015年伴隨Marc Jacobs離任結束，但是次企劃完美地說明了藝術創意與商業是可以並存的。

Louis Vuitton聯乘村上隆過往作品, 2003-2015：

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