村上隆二十年後再遇Louis Vuitton　首波聯乘2025年1月1日登場

【Louis Vuitton/Takashi Murakami/村上隆/聯乘】踏入年尾,時裝界再次無徵兆地投下震撼彈,由現任男裝創作總監Pharrell Williams執掌的Louis Vuitton宣布再度誠邀日本國寶級藝術家村上隆(Takashi Murakami)進行聯名,然而雙方的合作關係已令各時裝迷久違整整二十年,這次兩大單位載譽歸來,搶先以Re-Edition「復刻」一詞來作為最新系列的設計理念,並決定於2025年1月1日正式在LV官網及專門店發售。



Louis Vuitton聯乘村上隆「復刻」系列(Louis Vuitton)

Louis Vuitton聯乘村上隆「復刻」系列於2025年1月1日正式發售。(Louis Vuitton)

來到2025年的回歸系列,除了暫時只有一些未經官方證實的流出成品圖可讓大家止一止癮外,LV為慶祝二十年後再遇上村上隆,首波宣傳推廣便釋出兩條重新修復的動畫短片讓大家先賭為快,包括2003年的《Superflat Monogram Film》與2009年《Superflat First Love Film》。

Louis Vuitton聯乘村上隆網上流出作品圖:

Louis Vuitton聯乘村上隆網上流出作品(IG@supreme_leaks_news)

重製版《Superflat Monogram Film》,2003:

重製版《Superflat First Love Film》,2009:

眾所週知,Pharrell Williams與村上隆是多年好友,建立了緊密合作夥伴的關係,在2023年2月Louis Vuitton任命Pharrell成為品牌男裝創作總監後,總令人覺得LV與村上隆再次合作是「遲早的事」,不過翻查專門透露Pharrell與Louis Vuitton幕後製作過程的IG帳號skateboard,其中6月12日一則帖文上載了美國喜劇動畫《King Of The Hill》的meme圖,圖中可見Bobby Hill孭起了當年LV與村上隆的七彩Monogram背包,字幕寫上「It's Louis Vuitton and it's unisex.」,圖片解說更寫上「Showtime」,難道當時已經暗示聯名即將回歸?

村上隆與Louis Vuitton早於2003年經已走在一起,當時LV創意總監Marc Jacobs獨具慧眼相中了村上隆的藝術創作,破天荒將繽紛多彩與卡通元素移植至高級時裝單品之中,最為人熟悉的有Multicolore、Monogramouflage、哈哈笑櫻花、車厘子等等,以及獨有的Louis Vuitton Panda角色,此長達十三年的企劃最終在2015年伴隨Marc Jacobs離任結束,但是次企劃完美地說明了藝術創意與商業是可以並存的。

Louis Vuitton聯乘村上隆過往作品, 2003-2015:

