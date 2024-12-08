Harry Styles從JW Anderson毛衣引發　終以Pleasing迎來聯名系列

【JW Anderson／Jonathan Anderson／Pleasing／Harry Styles／聯乘】身兼多職的北愛爾蘭時裝設計師Jonathan Anderson，向來喜愛透過作品彰顯時裝另類趣味性，近日他以個人品牌JW Anderson為出發點，首次攜同多年好友、英國歌手Harry Styles創立的時裝品牌Pleasing進行聯乘企劃，而系列主題更源於2020年Harry Styles於《Today Show》綵排時所穿上的一件針織毛衣。



JW Anderson與Harry Styles創作會議（JW Anderson）

隨著這次表演活動過後，兩人終於在四年後官方一起創作，這次JW Anderson聯乘Pleasing系列將兩者俏皮美學結合，當中一款針織單品完美地向當年的毛衣作出最大的復刻，重現編織技藝創作出JW Anderson最愛的彩色氣球作點綴。

JW Anderson聯乘Pleasing針織氣球毛衣（JW Anderson）

此外更有一款半透明氣球圖案長袖T裇，單看作品已能幻想出Harry Styles穿用在舞台時表演時的風采，加上由Pleasing獨製調配的金屬色指甲油移植到Harry Styles經常佩戴的Bumper Bag與各款小物掛飾，讓一共十二款單品組合成的系列來得非常完整。

JW Anderson聯乘Pleasing半透明氣球圖案長袖T裇（JW Anderson）

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JW Anderson聯乘Pleasing獨製調配的金屬色指甲油（Pleasing）

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JW Anderson與Pleasing皆喜愛將日常單品作為理念，並利用繽紛色彩與圖畫營造幽默時尚作品，相對傳統品牌來說，二人的創作理念總會帶給大家歡樂的氣氛，這次基於兩位時裝愛好者在友誼的推動下促成是次合作，對Jonathan Anderson與Harry Styles來說都別具意義。

JW Anderson與Harry Styles創作會議（JW Anderson）

回顧2020年Harry Styles出席《Today Show》音樂會綵排時，他只是像平日穿搭般慣常地着上一件2020年JW Anderson春夏男裝系列的七色針織冷衫，怎料到一夜間在網絡社交媒體中引發了「#HarryStylesCardigan」Challenge風潮，皆因後期一位洛杉磯藝術家、內容製作者Liv Huffman鉤織了致敬版本，並在社交媒體上發布影片讓作品於網絡瞬間爆紅，更激勵成千上萬的Harry Styles粉絲嘗試DIY挑戰，而JW Anderson亦對此發酵熱浪相當興奮，有趣地向各位分享可免費下載的教學說明書，現在這件被Harry Styles穿過的冷衫已收納在維多利亞和亞厘畢博物館（Victoria and Albert Museum, V&A）成為收藏品。

Harry Styles穿上2020年JW Anderson春夏男裝系列的七色針織冷衫（JW Anderson）

JW Anderson 2020年春夏男裝系列的七色針織冷衫（JW Anderson）

毛衣已收納在V&A博物館展出（Victoria and Albert Museum）

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我對這股趨勢和每個人編織毛衣的努力感到非常驚訝和深感榮幸。我真的想表達我們的感謝，所以我們將這個圖案分享給大家。繼續加油！Jonathan Anderson JW Anderson主理人Jonathan Anderson