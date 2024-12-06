劉嘉玲胡楓宣傳Self-Portrait農曆新年作　讚揚香港影視黃金時代

【Self-Portrait／劉嘉玲／張叔平／胡楓】由馬來西亞設計師張瀚倫（Han Chong）於2013年在倫敦創立的時裝品牌Self-Portrait，一直以來的創意願景是希望所有女性都能接觸到貴麗服裝，成立以來已不斷地吸引全球各影視紅星與名人愛戴，加上她們多次在公開場合穿用Self-Portrait的作品亮相，讓品牌在短時間內席捲名人圈，來到近日Self-Portrait發佈最新農曆新年系列「Acts Behind the Silver Screen」，更破天荒地找來三位重量級銀幕嘉賓——劉嘉玲、張叔平與胡楓拍攝宣傳照，向香港黃金影視作最大致敬！



劉嘉玲演繹Self-Portrait農曆新年系列宣傳照（Self-Portrait）

於馬來西亞出生的張瀚倫，曾在英國中央聖馬丁學院接受培訓，擅長將精緻細節與「女生們真正需要」的服裝融為一體，透過散發女人味的蕾絲、刺繡、網紗、鏤空構成Self-Portrait風格，他亦曾在一次訪問中談過：「我創作時一直會站到女性的內心出發，她們會如何生活、工作、旅行，甚至是交際應酬，都成為了設計元素，從而勾起她們對作品的慾望。」

倫敦的時裝品牌Self-Portrait創辦人張瀚倫（Han Chong）。（馬來西亞東方網提供）

Self-Portrait農曆新年系列：

+ 8

時至今天已把倫敦當成家的張瀚倫，也不忘年輕時在馬來西亞的一點一滴，「馬來西亞仍然是一個很特別地方，全家人住在檳城，所以每年聖誕會回家鄉。」就是這個契機，在年尾之時，Self-Portrait決定推出農曆新年企劃，命名為Acts Behind the Silver Screen，將兒時由無綫TVB劇集伴隨著的回憶集結，頌揚多年來劇集如何陪伴華裔地區人們的生活習慣。

劉嘉玲演繹Self-Portrait農曆新年系列宣傳照（Self-Portrait）

今年的活動慶祝電視黃金時代，這個時期是我的成長扮演着非常重要的角色，同時也影響許多人，將人們聚集在一起，塑造了我們看待世界的方式。這是一個關於連結、娛樂和永恆魅力的故事；這些價值觀持續激勵著我在Self-Portrait中的創作。 Self-Portrait主理人張瀚倫（Han Chong）

劉嘉玲與胡楓演繹Self-Portrait農曆新年系列宣傳照（Self-Portrait）

這次的宣傳拍攝選址在香港進行，由中國攝影師馮立掌鏡，並邀請得劉嘉玲、張叔平與胡楓拍攝，三人在遊走於繁榮的中環，在著名的一樂燒鵝中取景，相片描繪劉嘉玲、張叔平與扮演服務員「修哥」一起吃飯時的氛圍，其中一張宣傳照更可見劉嘉玲在一架紅的中下車與在石板街行走的情景，展示出香港地道文化。

劉嘉玲與張叔平演繹Self-Portrait農曆新年系列宣傳照（Self-Portrait）

香港不僅僅是一個背景幕，它是我們故事中一個活生生的角色，一個傳統與現代相遇、想像力繁榮的地方。這次Self-Portrait的活動捕捉了這種精神，並致敬於許多人共同分享的回憶。 劉嘉玲

劉嘉玲與胡楓演繹Self-Portrait農曆新年系列宣傳照（Self-Portrait）

在張瀚倫十二年間的Self-Portrait創作生涯中，前美國第一夫人米歇爾（Michelle Obama）、英國皇室成員梅根馬克爾（Meghan Markle）、英國凱特王妃（Kate Middleton）、美國歌手Selena Gomez、BLACKPINK成員Jennie與Jisoo、美國女星Scarlett Johansson、英國演員Emily Blunt、美國媒體名人Paris Hilton、英國演員Millie Bobby Brown、中國演員趙麗穎、美國模特兒Gigi Hadid等等，全成為了Self-Portrait的粉絲，除了價格合理外，作品所散發的優雅、貴麗與大方得體氣息都能充分表現每位女性的獨有氣質，將當代知性美表露無遺。

英國Kate Middleton王妃（Self-Portrait）

英國皇室成員Meghan Markle（VCG）

美國歌手Selena Gomez（Self-Portrait）

BLACKPINK成員Jisoo（Self-Portrait）

BLACKPINK成員Jisoo（Self-Portrait）

美國模特兒Gigi Hadid（Self-Portrait）

美國女星Scarlett Johansson（Self-Portrait）

英國演員Emily Blunt（Self-Portrait）

英國演員Millie Bobby Brown（Self-Portrait）

美國媒體名人Paris Hilton（Self-Portrait）