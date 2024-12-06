中山美穗離世｜由偶像派到最佳女主角 盤點中山美穗潮流雜誌封面
撰文：山本保玲
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【中山美穗離世】日媒報道，中山美穗在東京澀谷寓所逝世，終年54歲。
於80年代中期出道的中山美穗，是歌影視三棲發展，除了留下《人魚姫 mermaid》、《比世界上任何人》等冠軍金曲，以及《偶像媽咪》、《沉睡的森林》、《情書》等影視經典，她也是時尚雜誌的寵兒，經常登上封面，現在就一起回顧中山美穗時尚時刻。
中山美穗跟80年代末與差不多同期出道的工藤靜香、淺香唯及南野陽子被稱為「四大偶像天后」，跟著名監製角松敏生合作，帶來多張City Pop經典專輯。當時她的風頭一時無倆，在日劇、電影也常擔綱女主角，與木村拓哉合演電視劇《沉睡的森林》贏得第19回日劇學院賞最佳女主角，至於參演岩井俊二執導的《情書》，更被文青捧為神作，她歌唱與演藝實力備受肯定，日本雜誌《non-no》、《ViVi》等爭相找她作封面人物。
【中山美穗離世】回顧中山美穗《non-no》雜誌封面：
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【中山美穗離世】回顧中山美穗《GORO》雜誌封面：
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【中山美穗離世】回顧中山美穗《明星》雜誌封面：
【中山美穗離世】回顧中山美穗生前其他照片：
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