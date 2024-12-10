Pantone2025｜十款代表色Mocha Mousse單品　NB聯乘到Lemaire手袋

【Pantone／Mocha Mousse／配色】早前美國色彩公司Pantone公布2025年「Color of the Year」（年度代表色），Pantone選中了自家配色系統的17-1230「Mocha Mousse」（摩卡慕斯），這是一款溫和、幼滑、柔軟的棕色調，視覺上讓人聯想起咖啡、朱古力雪糕、Mocha幕斯奶油的香醇感覺。《一物》嚴選十件Mocha Mousse色時尚單品，為來年加添色彩。



Pantone 17-1230「Mocha Mousse」摩卡慕斯（Pantone）

根據Pantone說法，Mocha Mousse能呈現一份和諧舒適感，猶如大自然色彩般不刺眼、淡淡然的平穩能使人感到和諧，散發出低調優雅品味。這次《一物》便同樣在這年尾時份，為大家由頭到腳嚴選十款Mocha Mousse時尚單品，為踏入2025年作出最佳準備！

Pantone 17-1230「Mocha Mousse」摩卡慕斯（Pantone）

1. Travis Scott x Nike Zoom Field Jaxx

當Pantone發表了Mocha Mousse成為2025年度代表色，不用多說，潮流界中最受惠的得益者必定是Travis Scott，多年來Travis Scott與個人品牌Cactus Jack也堅持大玩Mocha色系，由「倒勾」Air Jordan 1至Air Trainer 1為藍本的Jumpman Jack Tr均透過不同深淺啡色作為設計藍本，來到近日Travis Scott再接再厲，全新聯名Nike Zoom Field Jaxx注入Light Chocolate色調，鞋面採用奶油色網眼素材與白色皮革為主軸，而Swoosh Logo、中底與鞋籠則沿用Mocha色點綴，鞋踭上Cactus Jack圖案亦以啡色刺繡，讓整體有着首尾呼應的效果。

Travis Scott x Nike Zoom Field Jaxx（Nike）

2. adidas x Song for the Mute “SFTM-003” Country OG

除了Nike之外，其主要競爭對手adidas在11月時份也再次與澳洲時裝品牌Song for the Mute推出全新SFTM-003別注系列，本季雙方再次將復古風強烈的Country OG作為主題，鞋面採用人造馬毛及絨面製成，鞋頭則以漆皮令鞋款呈現焦點細節，鞋帶位延續金屬D-Ring系統，如要在啡、黑、棗紅三色中選擇，棕色絕對是最佳之作。

adidas x Song for the Mute “SFTM-003” Country OG（SFTM）

+ 4

3. AURALEE x New Balance MADE in USA 990v4

早已衝出亞洲發展的岩井良太（Ryota Iwai），其創立的日本時裝品牌AURALEE，繼早前與KITH、Tekla聯乘後，近日再度回歸多年合作夥伴New Balance的懷抱，向來透過日系優雅簡潔輪椅配上高質面料製作細緻單品的AURALEE，岩井良太最新與New Balance合作推出的MADE in USA 990v4聯名作品，分別是Taupe及Dusty Blue兩款低調配色，而Taupe褐灰色不約而同地散發出淡淡淺調Mocha氣息，配以AURALEE的Pastel粉藍色點綴，展示出高雅時尚感。

AURALEE x New Balance MADE in USA 990v4（AURALEE）

+ 3

4. ASICS x HAY Skyhand OG

來自丹麥的HAY一直以創作時尚簡約傢俱為軸心，不過相信其Tote Bag反而最深入民心，但自從夏天HAY攜同ASICS重塑1994年推出的經典鞋款Skyhand OG，可能這個排名會有變更，首波北歐粉色系列迅速售罄後，兩大單位於早月繹出次回系列，鞋款採用絨面皮革製成，當中一款並移植Mocha配色，結合舒適腳感的FlyteFoam配合緩衝EVA中底，後踭低調地印有HAY標記，清新無菌感完美展現。

5. Mizuno × nonnative WAVE MUJIN TL MID GTX

自上年隨著Mizuno鞋款產品部的齊藤健史提出利用Mizuno Infinity Moc作為開發主題，順利成章邀請小林節正出山相助作為顧問，沉睡多年的中空全掌式鞋底Wave Prophecy Moc重見天日，上月更迎來麖皮Mocha新作被搶購一空，這般棕色熱潮持續蔓延，最新與日牌nonnative的第三回WAVE MUJIN TL MID GTX合作中，針織襪套中筒形態的GORE-TEX鞋履也再次利用啡色為中心，結合鞋身向部件的麖皮、針織布材，呈現出完滿機能時尚感。

Mizuno × nonnative WAVE MUJIN TL MID GTX（nonnative）

Mizuno WAVE PROPHECY MOC（nonnative）

6. Story mfg. x Crocs Classic Clog

英國品牌Story mfg.一直對於針織、拼布工藝相當了解，向來品牌的出品都展示出一種農村風，近日Story mfg.突發攜同Crocs聯乘設計出一款為工作日常、周末漫步帶來舒適感的休閒鞋作，雙方並將循環物料作基礎，鞋面採用環保人造皮革製成，並加入編織扭紋細節，鞋底則用上Crocs的Croslite材料，無獨有偶亦注入了Espresso棕色。

+ 2

7. SKIMS x The North Face

由Kim Kardashian創立的新世代內衣品牌SKIMS，最新宣布首度與The North Face合作推出聯名系列。Kim Kardashian向來相當鍾情於滑雪運動，這次與TNF合作絕對是一解她的私心愛好，別注系列推出多款單品，如羽絨外套、防水褲、緊身衣、褲款、帽款與手套等等，而配色當然用上SKIMS標誌裸色系，當中更有多款作品注入2025年度代表色Mocha Mousse，難道Kim早已洞悉先機？

+ 7

8. Snow Goose by Canada Goose Rider Parka

近日Haider Ackermann迎來了Canada Goose首份功課，整個系列均透過經典Snow Goose作引發點，全新設計如同走遍了Canada Goose近七十年的歷史回顧，其中主打的Rider Parka更是品牌九十年代的產物，這款升級版結合創意、現代化版型及大膽色彩進行重塑，Mocha色的注入大大提升時尚視覺性，功能方面無庸置疑，能在攝氏溫度負三十度及華溫度負二十二度以下提供保溫功能。

9. Lemaire Belly Bag

Lemaire最享負盛名的皮革配飾系列又帶來了全新成員——Belly Bag，這款小巧玲瓏的包款以簡約為主，透過典雅流暢線條為特點，完美體現Lemaire精湛工藝。這款新加入的Belly Bag採用無金屬結構設計，並由植鞣皮革製成，光滑表面使這款包作不分男、女之別，其容量足夠擺放手機、鑰匙、錢包等小物，配上中性的啡色，亮麗感滿載。

Lemaire Belly Bag（Lemaire）

10. Simone Rocha Faux Fur Criss Cross Ballerina Flats

最後推介的就是Simone Rocha於本年秋冬主打的仿真毛絨鞋款，在2024年秋冬季度，Simone Rocha由標誌性的珍珠細節，轉移設計了一系列注滿棕色、啡色的作品，除了巨大毛衣之外更將毛絨設計移植到芭蕾舞鞋之上，令鞋履散發冬日感，也可見Simone Rocha的時尚前膽視野。