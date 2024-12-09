《反斗奇兵》x adidas Samba聯名曝光！滿滿胡迪警長配色牛仔風格

薄底鞋趨勢幾乎燒遍了2024一整年，並且在球鞋領域內形成百家爭鳴的狀態，但要論接受度最高的鞋款莫過於是adidas Samba，完成度極高的復古屬性及搭配塑造性，即便過了多年仍然不遜色。



更不用說加入像《Toy Story 反斗奇兵》這類的聯名企劃，也證明了其設計上廣闊的包容性。

《Toy Story 反斗奇兵》x adidas Samba聯名鞋款（threads＠ovrnundrrr）

《Toy Story 反斗奇兵》x adidas Samba聯名鞋款曝光

adidas這次與Pixar攜手推出以《Toy Story 反斗奇兵》為藍本的聯名企劃，將劇中主角「胡迪警長 Woody」的細節帶進Samba鞋款之中。

可以看見光滑的棕色皮革與側邊藍色 Three Stripes，分別呼應人物帽款與牛仔褲；黃色和紅色的格紋襯裡及後跟的乳牛皮，也對應Woody標誌性的牛仔風格，最後搭配淺棕色的麂皮鞋頭和橡膠大底完善整體設計。其他值得注意的是，鞋頭和鞋墊還用上Woody肖像和Andy房間中的Cloudy-Sky壁紙，展現了設計上的豐富活力。

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《Toy Story 反斗奇兵》x adidas Samba「胡迪警長」聯名鞋款配色，預計於2025年春季發售，感興趣的朋友不妨留意。

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