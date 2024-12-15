District Vision誕生源於尋找身心靈健康　New Balance聯乘繼續跑

【New Balance／District Vision／跑步／聯乘】人生有時候就像鐘擺一樣，當走到一點極端，便會想渴望回到反方向的位置，就如District Vision的兩位創辦人Max Vallot與Tom Daly一樣，穿梭在時裝圈中日夜顛倒，五光十色的繽紛派對世界，直至一天二人皆因厭倦了這種生活模式，決定回歸平靜接觸跑步與冥想新心靈活動，從而開啟了District Vision，近日再次攜同New Balance創全新聯乘，提倡尋找心靈健康的重要性。



District Vision聯乘New Balance Hierro v8 越野跑鞋（District Vision）

District Vision聯乘New Balance Hierro v8 越野跑鞋（District Vision）

District Vision於2016年正式創立，如要說DV是一個品牌的話，以社群來稱呼更為合適，兩位主理人分別出生於不同國家，德國的Max Vallot與英國的Tom Daly，大學時在倫敦修讀商學院已經相識，2008年畢業後雙方為了見識大家都沉醉的時裝世界決定搬到紐約，亦分別順利到不同時裝品牌工作。

District Vision兩位創辦人Max Vallot（右）與Tom Daly（左）（District Vision）

身材瘦削的Max Vallot進身Saint Laurent，而金色長髮的Tom Daly則在Acne Studios工作，他們都曾享受過紐約多姿多彩的派對與忙碌的工作生活，不過二人最終毅然決定放棄一切，希望從個人身體出發，展開跑步及冥想運動，從而發現原來健康生活方式對他們來說才是最合適，皆因Max Vallot與Tom Daly均認為心靈與身體是相連的，如果想在工作中表現更好，花點時間來跑步與冥想，是踏出改變生活的一大步，也在紐約市認識了一群熱愛跑步的志同道合之士。

District Vision跑步太陽眼鏡（District Vision）

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District Vision跑步太陽眼鏡（District Vision）

「曾過着糜爛生活，才發覺真正的奢華，沒有比了解自身心靈平靜更重要。健康才是一種新潮流。」 District Vision兩位創辦人Max Vallot與Tom Daly

在享受放慢生活腳步的同時，Max Vallot與Tom Daly沒有捨棄有關時尚的工作，在紐約結集了一眾跑步與瑜伽愛好者，經過幾次活動聚會後，二人發現坊間所提供的運動太陽鏡，一直存有外觀不甚時尚的問題，二人便在2014年誕生了第一個創作實驗，當時開始與跑友們實測首款District Vision的跑步太陽眼鏡——Keiichi，並全交由傳統日本工匠人手製作，就連鏡片都在日本定製，有效減少眼睛消耗的壓力，Keiichi眼鏡除了克服美學問題，框架亦去除了笨重輪廓，將更輕量配有可調節鼻托，以及與日本工程師共同開發的高科技防水防油鏡片一同注入，製作出兩人都相當滿意的功能與美感兼備的運動單品。

District Vision首款跑步太陽眼鏡Keiichi（District Vision）

八年後的今天，District Vision已成為跑步界主流單位，日本製的運動太陽眼鏡總共設計出十種不同系列，此外男、女裝運動裝亦發展得相當成熟，直到2022年District Vision初次吸引到New Balance的眼球展開合作企劃，設計出別注跑鞋與太陽眼鏡作品。

District Vision x New Balance FuelCell RC Elite v2, 2022：

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District Vision x New Balance Fresh Foam X More Trail, 2023：

District Vision x New Balance FuelCell SC Elite, 2024：

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來到近日雙方第四度聯乘，District Vision與New Balance創作出Hierro v8，專為越野跑而設的型號，鞋身基礎物利用半透明ReGrind為本，這是一種來自汽車輪胎及跑鞋底的New Balance專有回收化合物，鞋面N字標誌旁邊移植了District Vision紅點，鞋底亦採用耐磨度高的Vibram EcoStep Natural，其成分包含超過90%無石油材料，凸顯品牌對減少環境污染影響的關注。

District Vision x New Balance Hierro v8：

District Vision聯乘New Balance Hierro v8 越野跑鞋（District Vision）