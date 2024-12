Daft Punk松本零士經典動畫回歸大銀幕　全球公映一晚紀念T恤助慶

【Daft Punk/松本零士/《Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem》/聯乘】2003年法國電子組合Daft Punk破天荒與日本已故著名科幻漫畫大師松本零士(Leiji Matsumoto)跨界聯乘,製作出日系視覺與法式電音混為一體的嶄新《Interstella 5555: The 5tory Of The 5ecret 5tar 5ystem》(星際5555:異星夢系統秘傳》),史詩式動畫電影至今仍為人津津樂道。就在二十一年後的今天,這部經典作決定再次回歸大銀幕,4K重製版本更在全球只公映一晚,香港也驚喜地有影院放映,更有GEEKS RULE製作限定企劃T恤系列助慶。



一直以日本經典動漫次文化為創作理念的GEEKS RULE,早前先後帶來《新世紀福音戰士》、《藍色恐懼》(Perfect Blue)、《攻殼機動隊》與《無敵特務之偽鈔堡壘》等聯名大受好評後,本回GEEKS RULE再被邀請成為是次《Interstella 5555: The 5tory Of The 5ecret 5tar 5ystem》紀念T款的印刷單位,整個系列一共五款創作,三款移植電影的動畫角色與主視覺場景、而其餘兩款則是與Daft Punk的合作。

GEEKS RULE聯乘《Interstella 5555: The 5tory Of The 5ecret 5tar 5ystem》紀念T恤(GEEKS RULE)

由GEEKS RULE印製的作品堅持透過90年代的絲網印刷技術為主軸,為了呈現畫面多種顏色的立體感,單單一面畫作就要分割成多達15層絲網,加上背面合共30次的反覆印刷才能完成,但正因為精細、繁複印刷,令一件普通T恤注滿時尚復古感,整個系列將在12月14日於銀座與倫敦Dover Street Market、GR8發售。

松本零士這位傳奇動畫大師,在職業創作生涯中繪製過不少代表作,《銀河鐵道999》、《千年女王》、《宇宙海盜夏羅古》、《宇宙戰艦大和號》均為人熟悉,《Interstella 5555: The 5tory Of The 5ecret 5tar 5ystem》更是經典中的經典。《Interstella 5555: The 5tory Of The 5ecret 5tar 5ystem》講述一個外星樂隊被擁有黑暗計劃的邪惡人類綁架與營救的經歷,動畫長達一小時左右,雖然電影沒有對白,但就配以Daft Punk《Discovery》的歌曲來表達劇情發展,在2000年代相當破格。

回到在2003年,一直以前膽性為音樂創作的法國電子組合Daft Punk,破天荒與日本已故著名科幻漫畫大師松本零士(Leiji Matsumoto)跨界聯乘,將Daft Punk於2001年發佈的《Discovery》專輯配合日系動畫創作出科幻感強烈的電影。 當年此跨界合作,本來看似「牛頭唔搭馬嘴」,但原來Daft Puck兩位成員Thomas Bangalter與Guy-Manuel de Homem-Christo從小已經是松本零士的粉絲,所以在發表《Discovery》後便毅然邀請偶像合作,最終共同創作了《Interstella 5555: The 5tory Of The 5ecret 5tar 5ystem》,順帶一提這部電影的「5」字,傳聞中所講是向《銀河鐵道999》致敬。