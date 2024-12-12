Satisfy聯乘Levi's重塑501　獨一無二中古牛仔褲注入攀岩機能設計

【Satisfy／Levi's／攀石／聯乘】近年在時裝界中，好像每當任何運動元素踩入時尚圈也會輕易引發潮流熱浪，機能向Gorpcore、足球Blokecore、賽車Racecore、滑雪Skicore等，而最近再有全新「Core」出現，所講是一直以跑山文化作依歸的法國品牌Satisfy，再度掀起70年代的美式復古Climbcore文化，並首度聯同百年牛仔老牌Levi’s合作，以手工重塑限量200條中古Levi's 501牛仔褲，設計出別注牛仔褲Re‑Possessed Climb Jeans。



Satisfy x Levi'sRe‑Possessed Climb Jeans（Satisfy）

Satisfy x Levi'sRe‑Possessed Climb Jeans（Satisfy）

Satisfy x Levi'sRe‑Possessed Climb Jeans（Satisfy）

對於Satisfy聯乘Levi's的Climbcore企劃，可能大家第一個感覺會覺得兩者格格不入，其實於70年代，一眾被名譽為「攀岩大師」的The Stonemaster加州冒險家，早已穿用耐磨性高的Levi's牛仔褲作為他們征服多座陡峭懸崖石壁之重要戶外裝備。

The Stonemaster（Climbing Magazine）

The Stonemaster（Climbing Magazine）

Satisfy主理人Brice Partouche小時候已接觸復古服裝文化，皆因他父親當時經營牛仔品牌，所以年輕時Brice Partouche經常陪同父親到跳蚤市場挑選復古牛仔單品，在耳濡目染之下對古着美學與牛仔文化均相當了解，其後Brice Partouche亦創立牛仔褲品牌April77，所以Satisfy早已存有牛仔基因，也為這次與Levi's的正式官方聯乘埋下伏筆。

Satisfy創辦人Brice Partouche（IG@bricepartouche）

作為Satisfy首次與Levi's的聯名系列，Brice Partouche再度將其突破性思維透過作品呈現，為了配合Brice Partouche鍾愛的古着文化，他從Levi's的舊檔案館中精心挑選了200條美製中古501牛仔褲產物，全來自8、90年代，經歷歲月留下自然的脫色與洗水效果皆獨一無二，Satisfy再逐一重塑注入嶄新戶外物料與細節。

Satisfy x Levi'sRe‑Possessed Climb Jeans每條都獨一無二（Satisfy）

Satisfy x Levi'sRe‑Possessed Climb Jeans每條都獨一無二（Satisfy）

+ 9

501的腰間位置添加了可調節、快速腰帶系統，正面雙膝繡有世上最強纖維Dyneema布材提高耐磨性，此外為了讓用家在攀岩時能有效做出攀登大幅度動作，胯下刻意分拆並植入可供四面拉扯的Justice Dyneema，而後方右袋同時拆除注入同樣Dyneema製的拉鏈袋擺放小物，紙標更印有Satisfy字樣，另一細心位放到左後袋，簡單車上分隔線方便攀岩者拿取粉筆刷，所有拼合細節全交由葡萄牙製作，完美地將輕量化攀岩運動移植到牛仔褲當中。

+ 4

Re‑Possessed Climb Jeans Soft之外，Satisfy與Levi's亦製作了一款SoftCell Cordura圖案T裇，其彈性、快乾、耐用性在任何攀爬環境中不受環境限制，圖中並以卡通色彩繪畫出是本次宣傳照的情景。

Satisfy x Levi'sRe‑Possessed Climb Jeans（Satisfy）

於2015年由主理人Brice Partouche創立的Satisfy，一直堅持將機能戶外產品配合時裝視覺作為品牌靈魂，具前瞻想法的Satisfy與坊間只著重功能的運動品牌不同，除功能性以外，美學設計同樣是Satisfy的設計重要考量條件，Brice Partouche亦大膽透過獨家研製物料PeaceShell及MothTech注入到單品之中，近年間更憑藉品牌聯乘企劃為人熟悉，HOKA、Crocs、Norda、OUR LEGACY WORK SHOP與Oakley，成為Outdoor界與Fashion圈無人不曉的人氣單位。