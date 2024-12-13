adidas聯乘Bad Bunny新舊跑鞋二合一　馬拉松選手冠軍戰靴變時尚

【adidas Originals／Bad Bunny／跑鞋／聯乘】時裝界、球鞋界向來都擅長將不同經典元素結合，透過分拆、再造技術作為設計靈感，而近月adidas Originals的好拍檔Bad Bunny繼與美斯推出跨界聯乘足球靴系列後，雙方再推出突破性設計，將adidas新舊時代兩大經典跑鞋合二為一，當中最注目的位置更是本回聯名跑鞋將adidas Originals三葉草與adidas三間Logo同時呈現。



adidas Originals聯乘Bad Bunny Adizero SL 72（adidas Originals）

跑鞋將adidas Originals三葉草與adidas三間Logo同時呈現（IG@arab_lincoln）

來自波多黎各的饒舌歌手Bad Bunny，除了音樂發展以外，他對於球鞋設計文化也自有獨特見解，多年來與adidas合作無間斷推出別注鞋款也經常被搶購一空，在最新系列中，兩大單位再度迎來創新鞋履系列，由足球場回到跑步領域，破革地將七十年代與千禧時代的adidas跑鞋進行結集，重新定義何謂2024年的時尚跑鞋。

adidas Originals聯乘Bad Bunny Adizero SL 72系列（IG@arab_lincoln）

本年隨着adidas Samba OG、adidas Gazelle Indoor、adidas Handball Spezial等復古鞋款穿梭在時尚圈中，連帶七十年代誕生的跑鞋adidas SL 72也一同回歸成為人氣鞋作，所以這次Bad Bunny的別注款不再只停留於普通地改顏色、轉換物料或時加厚鞋底等罐頭式設計，在整個聯乘藍圖中，Bad Bunny創新地結合新、舊款為創作軸心，前瞻性地以SL 72作為上半身鞋面，而下半部分則移植二千年代科技性跑鞋Adizero adios 1，讓整體視覺展示出一種不同基因的差異感，創出全新Adizero SL 72。

adidas Originals聯乘Bad Bunny Adizero SL 72（adidas Originals）

adidas Originals聯乘Bad Bunny Adizero SL 72（adidas Originals）

Bad Bunny聯乘adidas這次的Adizero SL 72，一共推出了三款配色，其中粉藍色SL 72尼龍鞋面結合Adizero adios 1黃色網眼素材鞋身之作最為經典，兩款看似格格不入、橫跨三十年的鞋款，當拼合在一起竟然展現出前所未有的時尚吻合度，當中鞋踭位更將三葉草與三間標誌一同展示，此細節設定確實非常罕見。除了在視覺散發出新舊交替氣派外，然而鞋履在真正跑步運動上也達至有效的表現，皆因adiZero Adios 1曾在2008年伴隨馬拉松長跑選手Haile Gebrselassie勇奪冠軍，隨即成為御用戰靴，另外值得一提是美國男飛人、2024年巴黎奧運金牌得主Noah Lyles已率先於上月在拉斯維加斯舉行的F1活動中「偷跑」穿用。