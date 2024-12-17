Moncler Genius天才之城企劃誕生　攜Palm Angels大玩Racecore風

【Moncler/Palm Angels/聯乘】2024下半年Racecore風潮蕴釀大爆發，全球多個時裝單位如Balenciaga、Aimé Leon Dore、KITH、HUF與Puma全撻着賽車時尚元素的引擎，就連Netflix也推出了一共六集的迷你影集《冼拿》，相信2025年將Racecore將會更火熱。除了以上例證外，十月由Moncler於上海統領的Moncler Genius「天才之城」（The City of Genius）企劃首個設計師聯乘中，Palm Angels亦以Racecore作為創作出發點，創作出滿載70年代氣息的卡丁車時裝。



Moncler Genius聯乘Palm Angels（Palm Angels）

Moncler Genius聯乘Palm Angels（Palm Angels）

Moncler Genius聯乘Palm Angels（Palm Angels）

在2011年來自意大利時裝之都米蘭，擅長研究時尚文化的攝影師Francesco Ragazzi編輯了一本名為《Palm Angels》的相集，繼而發展成一個時裝品牌，其創作理念建基於呈現美式洛杉磯滑板文化寫照，將加州街頭服配合意大利高級面料工藝，令美式滑板休閒服層次昇華。

Palm Angels創辦人Francesco Ragazzi（Palm Angels）

曾是Moncler創意總監的Francesco Ragazzi，雖然已自立門戶Palm Angels，但多年來與舊東家已保持着良好的合作夥伴關係，所以來到這次Moncler Genius，Francesco Ragazzi攜同Palm Angels率先打響頭炮，在上海「天才之城」中，Francesco Ragazzi將展區打造成一個充滿復古氣息的大型卡丁賽賽場，整個空間猶如置身於西岸，伴隨兩旁的廣告牌與棕櫚樹，完美還原七十年代賽車的懷舊與速度氣氛。

Francesco Ragazzi將Palm Angels展區打造成大型卡丁賽賽場（Palm Angels）

本回Palm Angels聯乘Moncler Genius，Francesco Ragazzi有趣地讓車手們穿上聯乘作品，駕駛着風馳電掣的卡丁車登場，單品注滿了多不勝數的Racecore細節，透過Moncler一系列經典的羽絨衣物展現，其中一款羽絨保暖外套設計上，Francesco Ragazzi毫不保留地將賽車刺繡徽章覆蓋衣物，加上舒適、寬鬆輪廓剪裁，從而凸顯運動街頭味道，再結合不同二創賽車圖案與文字，無條件「直踩」Racecore油門。

Moncler Genius聯乘Palm Angels注滿賽車刺繡徽章的作品（Palm Angels）

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由Moncler策劃的全新Moncler Genius項目，品牌執行長官Remo Ruffini於2018年已開始萌生起不再辦時裝騷的念頭，取而代之便是創辦Genius合作企劃，旨在每年召集時裝業界內各位「天才」，透過各種方向、角度來重塑Moncler面貌，陣容亦相當華麗，Palm Angels以外，還有Jil Sander、Rick Owens、藤原浩（Hiroshi Fujiwara）、Mercedes-Benz by Nigo、美國演員Donald Glover、英國時尚編輯Edward Enninful、A$AP Rocky等，更邀請本地攝影大師Wing Shya拍攝宣道短片。