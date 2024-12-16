YE式美學？adidas推充滿「YEEZY味」Lightblaze Moc全新鞋款系列

adidas與Kanye West（YE）各走各路後，雖然在短時間內股價遭到重挫，但很快憑藉釋出更多具有前瞻性的作品回穩了支持者心態，但這不意味著品牌就割捨了YE式美學。



它們日前就推出了頗有前者味道的Lightblaze Moc最新鞋款系列。

adidas Lightblaze Moc鞋款（adidas）

adidas Lightblaze Moc鞋款系列公開

這款Lightblaze Moc的推出，似乎旨在延續YEEZY Foam Runner極具辨識度的視覺風格，並且同樣採用了令人印象深刻的一體成型輪廓和鏤空設計，而發布的「Glow Blue」與「MX Carbon」兩款配色，也讓人想起YEEZY系列中後期的迷彩風格，YE味感十足。

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adidas Lightblaze Moc系列鞋款將在2025年4月發售，感興趣的朋友不妨把握機會。

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