HUF聯乘柯達大玩袖珍菲林相機　致敬90年代Kodak贊助車隊黃金時代

【菲林/ HUF／Kodak／柯達／聯乘】要數美國街頭品牌，除為人熟悉的Supreme與Stussy外，相信HUF也定必躋身三甲。HUF自誕生以來依然堅守滑板精神，對於品牌已故傳奇人物Keith Hufnagel來說，推動極限運動文化才是HUF的核心價值願景。早前HUF推出最新聯乘，其合作夥伴並不是時裝品牌，而是經常協助捉「板仔」紀錄踩板日常的美國攝影器材公司伊士曼柯達公司——簡稱柯達（Kodak）。



HUF聯乘Kodak系列（HUF）

HUF聯乘Kodak系列（HUF）

時光倒流回到2002年，HUF創辦人Keith Hufnagel已是職業滑板選手，當時他為了答謝多年來滑板讓他能周遊列國、見識世界的經歷，所以在家鄉三藩市開設了第一家HUF滑板店，致力推廣滑板文化，將他喜愛的滑板街頭服與運動品牌聚集一起，HUF很快便被整個舊金山所認識，並吸引一眾滑板愛好者、藝術家與創作家聚集流連，成為了這個海岸城市必到的景點。

作為全球知名的滑板品牌之一，HUF一直與藝術家、設計師、攝影師、音樂家及非傳統品牌合作，並拒絕遵守慣性路線，所以每當品牌有全新聯名出現，例必引來各界目光。近日HUF再度跳出傳統框框，攜同攝影器材公司柯達推出一系列別注服飾，其合作契機全因HUF團隊經常會利用Kodak的相機與菲林來捕捉踩板歷程。

HUF聯乘Kodak系列（HUF）

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這句話已經說過上萬次，拍攝菲林、膠卷會讓你在按下快門前多加思考，你會希望充分利用那100英尺的菲林。無可否認數位攝影很方便，但拍攝菲林所帶來的神秘感與驚喜度會，整個過程讓我不斷地回憶。 HUF團隊的攝影師Tyler Smolinski

今次HUF與柯達聯乘注入大量「Kodak」標記、圖案與文字設計，其中一款尼龍Bomber外套內襯印有由HUF團隊所拍攝的一系列照片，另外針織毛衣、帽子、衛衣等日常服亦移植柯達Kodak 400菲林等字樣，除了服裝與配飾外，為了令系列變得有趣，雙方更為此聯名推出了一部外觀注入HUF螢光綠色的袖珍相機，這款相機以KODAK EKTAR H35N Half Frame為基礎，Half Frame即是可重用半格，能在一格菲林中呈現兩張照片的畫面，換句話說每卷菲林可容納兩倍的影像數量！

HUF聯乘Kodak EKTAR H35N Half Frame螢光綠袖珍相機（HUF）

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HUF聯乘Kodak服飾系列：

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除此之外如了解HUF近年發展，品牌也漸漸趨向發展Racecore復古賽車元素，當中Toyota Racing Development、GReddy與Land Cruiser推出過官方聯名作，這次HUF更致敬八、九十年代在賽車界中相當有名的Morgan–McClure Motorsports美國賽車車隊，當時Kodak贊助了MMM車隊，並全面將整個車隊的跑車改成黃、紅配色，猶如看到菲林包裝盒在賽場上風馳電掣，為了致敬當年Kodak與賽車的黃金時代，這次HUF亦設計數款復古T恤作紀念。

HUF聯乘Kodak賽車系列（HUF）

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