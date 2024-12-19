Martin Margiela最大規模拍賣會　收藏家一家跟「罵治」淵源深厚

【Martin Margiela/拍賣會】2025年1月27日，在法國巴黎將會出現一次史無前例、最大規模的拍賣會，所講是由巴黎Maurice Auction與倫敦Kerry Taylor Auctions合作舉辦的「Martin Margiela : The Early Years, 1988-94」，屆時會拍賣多達270件由1988年至1994年間的Martin Margiela中古服，更特別亮相名為「！」的稀有作品，這是一系列Martin Margiela還沒成立品牌之前，在1989年至1990年的手繪草圖與衣物。



「Martin Margiela : The Early Years, 1988-94」拍賣會（Kerry Taylor Auctions／Maurice Auction）

「Martin Margiela : The Early Years, 1988-94」拍賣會（Kerry Taylor Auctions／Maurice Auction）

「Martin Margiela : The Early Years, 1988-94」拍賣會將於2025年1月27日正式舉行，拍賣前兩天分別在25號與26號，Maurice Auction與Kerry Taylor Auctions會對外開放整個展覽場館，並展示多達270件Martin Margiela早期作品，讓時裝迷們親眼目睹各真跡之作，而這批收藏品的原有持有者為一對意大利姐妹——Angela Picozzi與Elena Picozzi。

由巴黎Maurice Auction與倫敦Kerry Taylor Auctions合作舉辦的「Martin Margiela : The Early Years, 1988-94」拍賣會（Kerry Taylor Auctions／Maurice Auction）

為何這兩位姐妹擁有如此龐大的收藏呢？全因她們的母親Graziella Picozzi在80年代曾與Martin Margiela本人共事，二人淵源甚深，在Martin Margiela還沒成立個人同名品牌之前，他曾在Graziella Picozzi與丈夫Marco Picozzi經營的Deni Cler品牌工作，後來Graziella Picozzi亦擔任了Martin Margiela品牌顧問。

Martin Margiela拍賣的早期作品（Kerry Taylor Auctions／Maurice Auction）

我們一直認為這些物品是時尚歷史組成的重要部分，應該受到保護。我們相信時尚界應該重新接觸Martin Margiela早期美學。 Martin Margiela收藏家姊妹Angela與Elena Picozzi

Martin Margiela拍賣的早期作品（Kerry Taylor Auctions／Maurice Auction）

Martin Margiela拍賣的早期作品（Kerry Taylor Auctions／Maurice Auction）

「Martin Margiela : The Early Years, 1988-94」拍賣會選定了1988年至1994年橫跨六年時間的作品，除了服裝，還有樣板、草圖等，當中許多作品達到未開封的原包裝Deadstock狀態，其中一件白漆西裝褸更成為了現今Martin Margiela的代表元素，另外透過一些針織衣物也能看到Martin Margiela的設計美學遠見與大膽前瞻性。

Martin Margiela拍賣的早期作品（Kerry Taylor Auctions／Maurice Auction）

Martin Margiela拍賣的早期作品（Kerry Taylor Auctions／Maurice Auction）

這場史上最大規模Martin Margiela拍賣會中，最值得注意是鮮為人知的鬼罕作品「！」，是Martin Margiela與Graziella Picozzi合作的企劃，系列在1989年至1990秋冬季度誕生，除了服裝外，亦會展出近七十幅真跡手繪草圖，可讓時裝歷史學家與收藏家們全面了解Martin Margiela初期設計概念，讓是次拍賣會不僅是一場買賣活動，更是探索這位實驗時裝學家的一次大好機會。屆時大家均可在drouot與invaluable網頁些觀看現場直播。