Martin Margiela最大規模拍賣會 收藏家一家跟「罵治」淵源深厚
【Martin Margiela/拍賣會】2025年1月27日，在法國巴黎將會出現一次史無前例、最大規模的拍賣會，所講是由巴黎Maurice Auction與倫敦Kerry Taylor Auctions合作舉辦的「Martin Margiela : The Early Years, 1988-94」，屆時會拍賣多達270件由1988年至1994年間的Martin Margiela中古服，更特別亮相名為「！」的稀有作品，這是一系列Martin Margiela還沒成立品牌之前，在1989年至1990年的手繪草圖與衣物。
「Martin Margiela : The Early Years, 1988-94」拍賣會將於2025年1月27日正式舉行，拍賣前兩天分別在25號與26號，Maurice Auction與Kerry Taylor Auctions會對外開放整個展覽場館，並展示多達270件Martin Margiela早期作品，讓時裝迷們親眼目睹各真跡之作，而這批收藏品的原有持有者為一對意大利姐妹——Angela Picozzi與Elena Picozzi。
為何這兩位姐妹擁有如此龐大的收藏呢？全因她們的母親Graziella Picozzi在80年代曾與Martin Margiela本人共事，二人淵源甚深，在Martin Margiela還沒成立個人同名品牌之前，他曾在Graziella Picozzi與丈夫Marco Picozzi經營的Deni Cler品牌工作，後來Graziella Picozzi亦擔任了Martin Margiela品牌顧問。
我們一直認為這些物品是時尚歷史組成的重要部分，應該受到保護。我們相信時尚界應該重新接觸Martin Margiela早期美學。
「Martin Margiela : The Early Years, 1988-94」拍賣會選定了1988年至1994年橫跨六年時間的作品，除了服裝，還有樣板、草圖等，當中許多作品達到未開封的原包裝Deadstock狀態，其中一件白漆西裝褸更成為了現今Martin Margiela的代表元素，另外透過一些針織衣物也能看到Martin Margiela的設計美學遠見與大膽前瞻性。
這場史上最大規模Martin Margiela拍賣會中，最值得注意是鮮為人知的鬼罕作品「！」，是Martin Margiela與Graziella Picozzi合作的企劃，系列在1989年至1990秋冬季度誕生，除了服裝外，亦會展出近七十幅真跡手繪草圖，可讓時裝歷史學家與收藏家們全面了解Martin Margiela初期設計概念，讓是次拍賣會不僅是一場買賣活動，更是探索這位實驗時裝學家的一次大好機會。屆時大家均可在drouot與invaluable網頁些觀看現場直播。