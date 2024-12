日本討論區主理人突發創時裝品牌　專業防火抗撕裂堪稱最堅固衣物

【Mo,de in Japan/機能/日本設計】大家有否想過一件T裇可以能穿一輩子呢?在當今時尚界大力推行着可持續性發展、環保主題,但怎樣減少過度消費都總會衍生出棄用衣物。



不過,最近有一新日牌Mo,de in Japan誕生,雖然外觀設計與日常服相差無幾,但在物料選用上卻打着其他品牌都未必能達至的功能,其高效益防火度與強大抗撕裂性,真的有機會可讓你「着一世」!



Mo,de in Japan 100%芳綸纖維衣物系列具備防火功能(fashionsnap)

Mo,de in Japan 100%芳綸纖維衣物系列(fashionsnap)

由日本最大匿名討論區2 channel(2ch),現已改名為5 Channel(5ch)的創始人、網絡紅人西村博之成立的公司「株式会社made in Japan」,本年突然踩入服裝領域,創作出衣物品牌Mo,de in Japan,其成立背景全因為西村博之一直希望在市場上尋找一件能穿一輩子而不破爛的衣服,加上他一直喜愛一種耐熱且強力的合成纖維「芳綸纖維」(Aramid fiber),所以在2023年西村博之便開始構思利用100%芳綸物料來製作衣物,Mo,de in Japan就因此誕生。

西村博之(株式会社made in Japan)

Mo,de in Japan從材料採購到縫製都在日本進行,旨在將日本隱藏的工匠產品推向全世界,西村博之得到想法,也需要代工夥伴來把無形概念實現,所以品牌首個系列便邀請到紡織公司丸井織物(Marui Orimono)一同合作,配以日本針織技術縫製,首波作品共四款衣物,全透過不分男、女的日常衣物出發,包括有T裇、衛衣、有帽衛衣與拉鏈外套,系列統一深藍色調,整件衣物均採用全芳綸物料製作,打造出難以燃燒、難以撕裂,世界上最堅固的服裝。

由輕盈、柔軟的紡織物製成的芳綸纖維雖然有機會容易起毛粒,不過其最大好處是具備高度防火性與堅韌度,當中的防火級別更相當於消防員的設備要求,不過當遇熱時會隨即而變色,所以在清洗上要多加注意,最好當然是手洗;另外防割等級為3C,對於刀具與玻璃分割有着百分百保證,普遍用於製作防彈背心、防刀背心,Mo,de in Japan成為了日本唯一透過芳綸纖維製作通用服的品牌,創造出絕對可以保護身體的最高水平服裝。

Mo,de in Japan 100%芳綸纖維衣物系列具備抗撕裂功能(株式会社made in Japan)