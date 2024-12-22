Salomon XT-Whisper機能時尚兼備　川久保玲寵幸令品牌由戶外變潮

【Salomon XT-Whisper／Gorpcore／Comme des Garçons／川久保玲／機能時尚】最近Salomon迎來全新鞋款XT-Whisper，迅即引來機能時尚愛好者的目光。隨着時尚圈興起戶外機能Gorpcore造型後，不少原本只專注研發跑山、野外的品牌也相繼成為時裝迷追逐目標，而源自法國的Salomon更早在熱潮爆發前，早已吸引日牌Comme des Garçons教母川久保玲青睞，近年品牌聲勢愈戰愈強，成為日系時裝穿搭不可或缺設計，時尚聯乘不斷。



Salomon XT-Whisper鞋款（Salomon）

由創辦人Georges Salomon於1947年創立的Salomon，以生產各類戶外運動器材及裝備起家，尤其是滑雪產品為軸心，不過隨着近年Gorpcore潮流文化興起，品牌亦在2019年推出Sportstyle支線系列，保留機能細節與系統外，也植入時尚元素引起潮流界高度關注。

Salomon XT-Whisper鞋款（Salomon）

Salomon XT-Whisper鞋款（Salomon）

成功跨越時裝與運動領域的Salomon，早前全新Salomon XT-Whisper，鞋履外觀設計將現代美學表露無遺，啞光與亮光的綠色交錯作為鞋面設定散發霓虹視覺效果，同時亦凸顯出Sensifit波浪紋理，提升物料、材質之間的層次感，這雙XT-Whisper更秉承Salomon XT系列基因，鞋身兩側的Sensifit賦予腳掌包裹感與穩定力，鞋帶配備Quicklace速綁系統，帶來輕易穿用體驗，此鞋作無論在舒適性與美觀上均完美吻合在不同造型與環境之中，相信將成為Salomon另一人氣作品，又會否為亞洲時裝之都的日本人帶來全新配襯衝擊？

Salomon XT-Whisper鞋款（Salomon）

Salomon XT-Whisper：

+ 1

日本人穿搭造型一向變化多端，Salomon來到他們腳上，又豈止Gorpcore風呢，對於時裝思維已很成熟的他們而言，Salomon用來配搭時裝是絕佳選擇，其中貴為日本國寶級設計師的川久保玲（Rei Kawakubo）早在2019年穿上Salomon Wings 8全黑鞋作出席野口勇頒獎典禮，可見她對於時裝與Salomon連結的先見之明，直到2021年春夏，她更透過品牌Comme des Garçons與Salomon展開聯乘企劃，至今日本不論男、女均被潛移默化地將各Salomon型號鞋履注入到日常穿搭中，不論乾淨俐落的正裝、層次豐富的軍裝，還是簡約城市休閑裝，腳上都見到Salomon影蹤。

川久保玲（Rei Kawakubo）也早在2019年穿上Salomon Wings 8（houyhnhnm）

Salomon Wings 8（Salomon）

Comme des Garçons x Salomon 2021春夏系列：

Comme des Garçons x Salomon 2021秋冬系列：

Comme des Garçons x Salomon 2022春夏系列：

Comme des Garçons x Salomon 2022秋冬系列：

Comme des Garçons x Salomon 2023春夏系列：

Comme des Garçons x Salomon 2023秋冬系列：

Comme des Garçons x Salomon 2024春夏系列：

參考日系男生Salomon造型示範：

+ 5

參考日系女生Salomon造型示範：

+ 12

由日本回到香港，Salomon早前再度在港擴張版圖，繼尖沙咀兩間Salomon概念店後，新店坐落於港島銅鑼灣希慎廣場，如果想嘗試以上Salomon日系造型參考的大家，不妨前往新店挑選心頭好吧！

Salomon銅鑼灣希慎廣場店：