Tiffany破紀錄回購百年黃金陀錶　傳承鐵達尼號鮮為人知歷史事件

【Tiffany & Co.／鐵達尼號／陀錶／拍賣會】著名奢侈珠寶首飾、鐘錶品牌Tiffany & Co.在近日英國Henry Aldridge & Son Ltd.拍賣中再次打破自家紀錄，宣布成功以197萬美元（約15,305,629港元）回購一枚有關鐵達尼號沉沒災難的遺物，這次除了是Tiffany & Co.最高競投單品之外，亦成為鐵達尼號中最貴成交拍賣品，為雙方偉大歷史再度增添傳奇色彩。



Tiffany & Co.以197萬美元（約15,305,629港元）回購百年黃金陀錶（Henry Aldridge & Son Ltd.）

Tiffany & Co.以197萬美元（約15,305,629港元）回購百年黃金陀錶（Henry Aldridge & Son Ltd.）

這枚在1912年由Tiffany & Co.製成的18K黃金陀錶，雖然實際上並未有登上過鐵達尼號，但其故事性不低於過往船上的拍賣品遺物，這枚只有時針的黃金陀錶出現可追溯到1912年，即是鐵達尼號沉沒之年，由三位紐約上流社會的船上倖存女士，分別是Madeleine Talmage Astor、Marian Longstreth Thayer、Eleanor Elkins Widener一同贈送給名為Arthur Henry Rostron船長作為表達最崇高的謝意，然而這位船長也沒有在當刻置身在鐵達尼號船上。

喀爾巴阡號（RMS Carpathia）船長Arthur Henry Rostron（Wikipedia）

事發經過在1912年4月15日，當鐵達尼號撞上冰山後，隸屬冠達郵輪公司的喀爾巴阡號（RMS Carpathia），其船長Arthur Henry Rostron當收到鐵達尼號發出的求救訊號，他馬上改變航線，全速駛過浮冰趕赴前往救援，最終透過Arthur Henry Rostron果斷的行動找到二十艘鐵達尼號救生艇，於沉沒後兩小時後救出總共705名倖存者。

鐵達尼號（Wikipedia）

為了向這位Arthur Henry Rostron船長勇敢的營救行動，這三位失去了丈夫的女士決定在1912年5月31日的私人午宴上，由Eleanor Elkins Widener夫人購買並代表向Arthur Henry Rostron贈送這枚由日內瓦最高品質的鐘錶製造商Touchon & Co.代工的Tiffany & Co. 18K黃金陀錶為答謝禮物，表揚船長無條件的拯救。

Tiffany & Co.黃金陀錶（Tiffany & Co.）

這枚Tiffany & Co.黃金陀錶背後刻上Arthur Henry Rostron名稱的縮寫「AHR」，更刻有一段文字：「1912年4月15日，為表示真誠的感謝與敬意贈予Arthur Henry Rostron船長，來自鐵達尼號三位倖存者John B. Thayer夫人、John Jacob Astor夫人與George D. Widener夫人。」這個日期亦是為了紀念鐵達尼號沉沒在北大西洋的那天。

黃金陀錶背後刻上一段謝詞（Tiffany & Co.）

黃金陀錶背後刻上Arthur Henry Rostron名稱的縮寫「AHR」（Tiffany & Co.）

時至今天，Tiffany & Co.已對外公告，在十一月時份已透過Henry Aldridge & Son Ltd.重新購回這枚陪伴了Arthur Henry Rostron船長及其家人身邊多年的百年之物，Tiffany & Co.的創意視覺與歷史檔案部副總裁Christopher Young也表示品牌有幸能委託成為鐵達尼號悲劇發生後表達謝意的一員是不可取締的經歷，與此同時，2025年1月即將在美國洛杉磯舉行的LVMH鐘錶周將會展出這款歷史文物。