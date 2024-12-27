巴黎聖日耳門全新日本旗艦店登陸新宿　歐日足球文化以浮世繪呈現

【日本新店/ PSG／新宿／巴黎聖日耳門】隨着Blokecore盛世，法國時裝之都的班霸球隊巴黎聖日耳門（Paris Saint Germain，簡稱PSG），除了營運足球外，球隊近年來其實已發展成一個潮流品牌，其周邊產品亦與日本創作者有着不少聯繫，近日PSG與日本的關係再度昇華，將PSG實體店擴大版圖，選址於東京新宿開設全新旗艦店。



PSG新宿店全新服飾系列（IG@psg_store_tokyo_edifice）

PSG新宿店全新服飾系列（IG@psg_store_tokyo_edifice）

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來到這次PSG新宿旗艦店的聲勢也不遑多讓，店內全面散發出「大巴黎」品牌理念，表達出運動、時尚都能全面融入在生活中的主題，店舖亦已在12月21日正式揭幕，隨之而來是多款日本限定作品相繼推出，本回邀請得藝術家吉原奈桜（Nao Yoshihara）透過日式浮世繪重新繪畫出足球元素插圖畫作，創作出東西文化交匯的潮流單品。

日本藝術家吉原奈桜（Nao Yoshihara）聯乘PSG浮世繪作品（IG@psg_store_tokyo_edifice）

日本藝術家吉原奈桜（Nao Yoshihara）聯乘PSG浮世繪作品（IG@psg_store_tokyo_edifice）

另外亦有PSG日常系列，T裇、衛衣、縫面套裝、復古波衫、尼龍外套、日常棒球褸、頸巾、手帕與帽子等等，全面移植PSG經典紅、白、藍三色與球會徽章標記，其中更有一款MA-1軍事外套大玩工藝、古着、Blokecore元素，時尚性地將PSG圍巾注入到外套手袖上，散發出日系品牌的氣息。

PSG新宿店全新MA-1（IG@psg_store_tokyo_edifice）

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作為一道連接歐洲足球運動與日系時尚文化的橋梁，巴黎聖日耳門在新宿店中陳列出多款中古歷史收藏品，雖然暫時還未知道會否作公開售賣，但親身前往欣賞也是一件球迷們賞心樂事的活動。

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在還未完全流行復古Blokecore文化之前，巴黎聖日耳門在時尚領域中可說是已具有極高前瞻性。在2023年的夏天，為配合PSG到訪日本，除了開展期間限定店，以及攜同Futura、隈研吾、SECRET BASE的《小飛俠阿童木》創作紀念品外，PSG更獨具慧眼越洋找來了日本時尚有名人小木"POGGY"基史合作，以「PARIS LOVES JAPAN」將巴黎足球歷史與及日本傳統文化結合，當中一款Boro藍染Fake Print波衫相當注目。