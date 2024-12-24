阮經天加入Stone Island大家庭　郭采潔演繹Thom Browne蛇年造型

【Stone Island／Thom Browne／阮經天／郭采潔／台灣／品牌代言人】2024年踏入尾聲，在歐美時裝世界中突然出現了一種亞洲風潮，而無獨有偶更集中於台灣之地，所講的是近年憑着《周處除三害》再度成為亞洲影視熱話人物的阮經天，破天荒地進入了Stone Island的大家庭，另外千禧年代女歌手郭采潔與其樂隊Mola Oddity也同時受到Thom Browne邀請，為品牌農曆新年別注系列拍攝宣布照！



阮經天加入Stone Island大家庭（Stone Island）

郭采潔演繹Thom Browne蛇年造型（Thom Browne）

自2020年意大利經典機能品牌Stone Island被Moncler收購後，現任品牌總裁Carlo Rivetti也一直致力改變品牌固有形象，除了在本年一月舉行2024年秋冬時裝騷與於年中攜同Dior推出聯名系列外，Stone Island在社交媒體與廣告宣傳方法上都注入新元素，同時邀請不同地域的有名人加入「Stone Island Family」，致力在各種範疇上擴大曝光率，擺脫傳老牌形象，除了為人熟悉的英國傳奇Britpop樂隊Oasis主音Liam Gallagher、英國演員積遜史特咸（Jason Statham）、美國滑板運動員Sage Elsesser外，近日更宣布阮經天已成為了Stone Island一員。

作為阮經天首個與Stone Island的合作，他率先為品牌親身演繹全新0100002_ Light Leather Organza防水連帽外套，其單品靈感源自軍事服與機車外套的結合，配備防水隱藏式拉鍊系統亦移植內部束繩，素材上採用小羊皮與聚酯纖維薄紗製作，內裡利用熱封技術連接，左邊手臂掛上Stone Island徽章，縱然售價高達$3,150歐元（約25,530港元），但官網上顯示不到五天已全數售罄，可見阮經天的「帶貨」威力。

Stone Island0100002_ Light Leather Organza防水連帽外套（Stone Island）

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阮經天演繹全新Stone Island0100002_ Light Leather Organza防水連帽外套（Stone Island）

除了阮經天與Stone Island之外，日前美國時尚品牌Thom Browne亦正式宣布為2025農曆新年推出蛇年限定系列，一系列正裝、西服、牛仔單品均注滿Thom Browne動物家族從未出現過的金蛇來作為設計靈感，更有趣地將品牌無人不曉的四間標記改為金蛇圖案，營造出「金蛇纏身」的視覺效果，打正旗號為即將來臨的蛇年造勢。

郭采潔更攜樂隊Mola Oddity一同拍攝Thom Browne蛇年別注系列（Thom Browne）

郭采潔更攜樂隊Mola Oddity一同拍攝Thom Browne蛇年別注系列（Thom Browne）

郭采潔更攜樂隊Mola Oddity一同拍攝Thom Browne蛇年別注系列（Thom Browne）

郭采潔更攜樂隊Mola Oddity一同拍攝Thom Browne蛇年別注系列（Thom Browne）

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Thom Browne為了將此蛇年系列演繹出最佳狀態，代言人拍攝一環上當然必需要找來亞洲面孔，而無可否認台灣著名歌手郭采潔就是最合適人選，這次造型錄上郭采潔更攜同其樂隊Mola Oddity兩位成員一同參與拍攝，照片上可看到三人展示出一種龐克、俏⽪感，與精緻Thom Browne衣身形成強烈對比度，猶如重回當年年輕偶像年代。