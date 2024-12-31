新鞋開箱｜設計融入《龍珠》漫畫？Curry Fox 1五大設計亮點

「NBA最速男」De'Aaron Fox於去年加入Curry Brand，成為品牌首位簽約球星，一年後搶先推出個人首雙簽名鞋Fox 1，全鞋都以最引以為豪的速度設計發想，並融入「狐狸」的視覺意象。



首發三雙配色都有不一樣的故事巧思，而且竟然還有像《龍珠》致敬的設計元素？今番我們就來看看關於Curry Fox 1你必須知道的設計亮點。

Curry Fox 1（COOL潮流生活網授權使用）

配色都源自Fox的個人故事

既然是De'Aaron Fox的簽名鞋款，那自然配色都會由他的人生故事去發想，本次開箱的首發配色「Happy Fox Day」，鞋身以亮藍色和橙色為主調，靈感源自De'Aaron Fox對聖誕節和節慶電影的熱愛；而另一款「The Beam」則是向隊伍帝王致敬，用深淺紫色以及螢光綠，呼應國王隊著名戰鬥口號和勝利後點燃光束的傳統。

象徵自己的狐狸Logo

Curry Fox 1設計都圍繞在Fox（狐狸）的設計元素，可說是這雙鞋最核心的重點，鞋舌上與鞋墊都能看到專屬設計的狐狸標誌，且鞋舌周圍還有用毛毛面料點綴，增添不少質感。

綁帶是尾巴也是亮點

據De'Aaron Fox所述，Curry Fox 1是他最喜歡的部分，本人還自嘲有種Old School的感覺。不過正有這項設計，讓Fox 1在設計上更加多元且多變，透過不同故事在上頭運用配色與花紋，呈現與眾不同的視覺感受，並且部分款式材質上也會有所不同。值得一提的是，綁帶尾段還用亮面點綴，就像是狐狸尾巴的漸層一樣。

向《龍珠》致敬？

如果是De'Aaron Fox的粉絲，肯定都知道他是日本知名動漫《龍珠》的粉絲，之前Curry Brand設計師Ed Wallace就表示在幫Fox設計PE時，有參考他最愛的動漫，加入到設計中。有一說法，Curry Fox 1中底的鋸齒紋路，就是還原《龍珠》裡撒亞人戰力飆升時的能量，而且Fox本人還曾穿過比達的衣服前往球場過呢～

有一說法，Curry Fox 1中底的鋸齒紋路，就是還原《龍珠》裡撒亞人戰力飆升時的能量，而且Fox本人還曾穿過比達的衣服前往球場過呢～（COOL潮流生活網授權使用）

Flow大底是本人要求

在推出Curry Fox 1之前，De'Aaron Fox就因為上腳過Curry Flotro系列，而直接愛上 Flow大底的腳感，捨去傳統橡膠大底的輕盈感與適當回彈，極適合Fox的速度球風，無論跳躍、跑動或敏捷訓練都能感受輕量優勢而靈活應對。

Flow大底是本人要求（COOL潮流生活網授權使用）

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