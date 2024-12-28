保稀有性價值！Nike宣布將削減Air Force、Jordan、Dunk鞋款產量

Nike因前任執行長John Donahoe在策略上的運用失誤，導致市值未達預期而辭去CEO一職，而在重新賦予Elliott Hill職權後，整體營運總算開始扭虧為盈，呈現指數級成長。



然而在上週的財報會議上，官方經慎重考慮後宣布將Dunk、Air Force 1、Air Jordan 1等經典鞋型的產量縮減。

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Nike宣布將削減Air Force、Jordan、Dunk等鞋款產量

在Nike任職32年的Elliott Hill憑藉對品牌的深刻理解，首先指出頻繁的折扣是使Nike營收下滑的主因：「Nike持續過度地促銷活動，阻礙了當前的利潤，也阻礙了我們合作夥伴的利潤。」並提出將會擬定完整的定價政策，以挽救品牌背後的隱藏危機。

接著其會議上繼續指出將會縮減Nike Dunk、Air Force 1、Air Jordan 1等經典鞋型的產量，目的是為了控制其主力鞋款的稀有性，保持市場上的價值。

Air Jordan 1 Mid（Nike）

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「儘管這在短期內會產生負面影響，但我們正在從『長期角度』看待這一情況」此外Elliott Hill還會改變John Donahoe策定的D2C營銷模式，重新定義與全球經銷夥伴、經銷商的合作關係，希望能讓品牌份額於全球市場上再次提升。

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