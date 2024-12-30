國民女神變《照明商店》長髮女！前AOA成員雪炫是隱藏Sneakerhead

Disney+全新影集《照明商店》改編自人氣網路漫畫，一家在陰暗巷子裡燈火通明的燈泡店，卻是連結陰陽兩界的交接處，前期每個看似詭譎、驚悚的故事裡，其實都隱藏了人生裡無法放下的感情故事。劇中的重要角色「白衣長髮女」，雖然僅是眾多人物線的一環，但憑藉著金雪炫的高顏值與詮釋，卻是人氣最高的角色。身為前偶像女團AOA的她，私底下穿搭更展現姣好身材與氣質，尤其多雙球鞋上腳，發現原來雪炫其實也是隱藏鞋頭？



1. Nike Verome 5 “Cool Grey”

雪炫被網友譽為「名品身材」，完美的黃金比例加上獨特氣質，讓她擄獲不少粉絲。而私底下的雪炫其實打扮相當街頭，以機能感出發的Nike Verome 5也有入手，選擇白色短裙以及長襪搭配，增添青春洋溢的氣息，將Verome的酷帥提升到另一個層次。

2. Jacquemus x Nike J Force 1 Earth

超現實主義藝術家Jacquemus與Nike打造的J Force 1 Earth，全鞋都由手工打造而成，中底連接至鞋底的編織為最大特色，加入麂皮與網布的拼接，材質、設計、細節都看得出來品牌的巧思，雪炫不論是休閒穿搭或是遛狗都有實著。

3. Nike Dunk Low “College Navy”

休假出遊時，百搭的Nike Dunk Low絕對是最佳選擇之一，白上衣、黑褲搭配對應色彩的 Nike Dunk Low“College Navy”，利用短版上衣加強腿部的線條比例，球鞋也能穿得有氣質～

4. Nike Air Max Dn

雪炫在球鞋的搭配上相當多樣化，不論是褲裝或是裙裝都能夠駕馭，即便是科技味十足的 Nike Air Max Dn，也能利用長襪與牛仔裙，展現不一樣的風格。

5. Nike Blazer Low '77 Vintage

假如想呈現假日出遊的活潑感，那不妨像雪炫一樣選擇這款全藍的 Nike Blazer Low '77 Vintage，淺色牛仔褲與深藍背心，再加上一頂棒球帽，既率性又可愛。

Nike Blazer Low ’77 Vintage（IG@s2seolhyuns2）

6. Nike Cortez

乾燥玫瑰粉是女生在球鞋選擇上最喜歡的配色之一，這款Nike Cortez全鞋都採用該配色，鞋面因為是絲綢布的關係，帶出一種獨特的光澤感，搶眼又有質感。

Nike Cortez（IG@s2seolhyuns2）

7. KEEN Newport H2

除了一般的球鞋以外，雪炫似乎十分喜愛Outdoor感的鞋款，像是戶外涼拖鞋受人喜愛的 KEEN，她也有入手粉色系的版本。不僅外出玩水方便，粉色系也在山系、搭配上取得平衡。

KEEN Newport H2（IG@s2seolhyuns2）

8. Salomon X Ultra 360 GTX

Salomon X Ultra 360 GTX搭載GORE-TEX防水鞋面、QuickLace快綁鞋帶系統，聚集戶外科技集大成，Energy Cell緩震泡棉的加入，提升回饋腳感。雖然是登山鞋為出發，但Salomon的外型仍獲得不少時尚潮人肯定，不管怎麼搭能呈現機能潮流氛圍。

9. MM6 Maison Margiela x Salomon XT-4 Mule

時尚品牌MM6 Maison Margiela與Salomon將經典的XT-4鞋型加以延伸，改造出蘊含原有戶外元素，但又更具備休閒感的Mule鞋型，在穿脫上更為方便，不論實穿、日常舒適度都有別於一般版，氣質的米白色十分適合女生們逛街、出去玩著用。

MM6 Maison Margiela x Salomon XT-4 Mule（IG@s2seolhyuns2）

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