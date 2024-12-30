國民女神變《照明商店》長髮女！前AOA成員雪炫是隱藏Sneakerhead
Disney+全新影集《照明商店》改編自人氣網路漫畫，一家在陰暗巷子裡燈火通明的燈泡店，卻是連結陰陽兩界的交接處，前期每個看似詭譎、驚悚的故事裡，其實都隱藏了人生裡無法放下的感情故事。劇中的重要角色「白衣長髮女」，雖然僅是眾多人物線的一環，但憑藉著金雪炫的高顏值與詮釋，卻是人氣最高的角色。身為前偶像女團AOA的她，私底下穿搭更展現姣好身材與氣質，尤其多雙球鞋上腳，發現原來雪炫其實也是隱藏鞋頭？
1. Nike Verome 5 “Cool Grey”
雪炫被網友譽為「名品身材」，完美的黃金比例加上獨特氣質，讓她擄獲不少粉絲。而私底下的雪炫其實打扮相當街頭，以機能感出發的Nike Verome 5也有入手，選擇白色短裙以及長襪搭配，增添青春洋溢的氣息，將Verome的酷帥提升到另一個層次。
2. Jacquemus x Nike J Force 1 Earth
超現實主義藝術家Jacquemus與Nike打造的J Force 1 Earth，全鞋都由手工打造而成，中底連接至鞋底的編織為最大特色，加入麂皮與網布的拼接，材質、設計、細節都看得出來品牌的巧思，雪炫不論是休閒穿搭或是遛狗都有實著。
3. Nike Dunk Low “College Navy”
休假出遊時，百搭的Nike Dunk Low絕對是最佳選擇之一，白上衣、黑褲搭配對應色彩的 Nike Dunk Low“College Navy”，利用短版上衣加強腿部的線條比例，球鞋也能穿得有氣質～
4. Nike Air Max Dn
雪炫在球鞋的搭配上相當多樣化，不論是褲裝或是裙裝都能夠駕馭，即便是科技味十足的 Nike Air Max Dn，也能利用長襪與牛仔裙，展現不一樣的風格。
5. Nike Blazer Low '77 Vintage
假如想呈現假日出遊的活潑感，那不妨像雪炫一樣選擇這款全藍的 Nike Blazer Low '77 Vintage，淺色牛仔褲與深藍背心，再加上一頂棒球帽，既率性又可愛。
6. Nike Cortez
乾燥玫瑰粉是女生在球鞋選擇上最喜歡的配色之一，這款Nike Cortez全鞋都採用該配色，鞋面因為是絲綢布的關係，帶出一種獨特的光澤感，搶眼又有質感。
7. KEEN Newport H2
除了一般的球鞋以外，雪炫似乎十分喜愛Outdoor感的鞋款，像是戶外涼拖鞋受人喜愛的 KEEN，她也有入手粉色系的版本。不僅外出玩水方便，粉色系也在山系、搭配上取得平衡。
8. Salomon X Ultra 360 GTX
Salomon X Ultra 360 GTX搭載GORE-TEX防水鞋面、QuickLace快綁鞋帶系統，聚集戶外科技集大成，Energy Cell緩震泡棉的加入，提升回饋腳感。雖然是登山鞋為出發，但Salomon的外型仍獲得不少時尚潮人肯定，不管怎麼搭能呈現機能潮流氛圍。
9. MM6 Maison Margiela x Salomon XT-4 Mule
時尚品牌MM6 Maison Margiela與Salomon將經典的XT-4鞋型加以延伸，改造出蘊含原有戶外元素，但又更具備休閒感的Mule鞋型，在穿脫上更為方便，不論實穿、日常舒適度都有別於一般版，氣質的米白色十分適合女生們逛街、出去玩著用。
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