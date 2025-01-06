金球獎｜《幕府將軍》最佳男配角淺野忠信　戲外日系街頭潮味穿搭

【金球獎2025/淺野忠信/幕府將軍】82屆金球獎圖滿落幕，Disney+日本武士原創劇《幕府將軍》（Shōgun）繼艾美獎頒獎禮後再度橫掃頒獎典禮，勇奪四大獎項成大贏家，除了「劇情類最佳劇集」和真田廣之與澤井杏奈成為視帝、視后外，淺野忠信亦榮登劇情類最佳男配角。



除了演戲和醉心繪畫藝術創作外，淺野忠信的穿搭一直為潮流人所關注，那不修邊幅、帶點不羈的風格，其實暗藏不少時尚細節，現在就一起回顧淺野忠信的戲外Off配襯術。



淺野忠信憑《幕府將軍》在金球獎2025獲得「劇情類最佳男配角」（IG@tadanobu_asano）

僅僅一季的《幕府將軍》，故事改編自英國小說家James Clavell暢銷作品《Shōgun》，時代背景設定在日本關原之戰前夕，講述日本近代史詩式武士之爭，劇力萬鈞，有外媒稱為是日版「權力遊戲」，自開播以來其勢如破竹的絕佳口碑令影集在全球都獲得高度讚賞，更有外媒稱之為「日本版權力遊戲」。

《幕府將軍》橫掃金球獎2025四大獎項（Disney+）

《幕府將軍》中，淺野忠信飾演陰險狡猾的角色樫木薮重（Disney+）

《幕府將軍》劇集中，淺野忠信飾演陰險狡猾的角色樫木薮重，其歷史原型為本多正信，令他擁有相當豐富發揮演繹的空間，金球獎2025這晚上，當宣布「劇情類最佳男配角」得主為淺野忠信後，他登上頒獎台流露出不能掩蓋的興奮心情，在高舉獎盃之際，台下全場歡呼掌聲不斷，致詞時淺野忠信衷心感謝所有觀眾與影壇同業的讚賞，縱然上年在艾美獎中未能奪獎，但此角色已深入民心，這次勇奪2025金球獎男配角，絕對是對淺野忠信、劇組們與影集的最重要肯定。

淺野忠信憑《幕府將軍》在金球獎2025獲得「劇情類最佳男配角」（直播截圖）

淺野忠信憑《幕府將軍》在金球獎2025獲得「劇情類最佳男配角」（直播截圖）

現年51歲的淺野忠信，其滄桑歷練的形象在劇裏身穿一身古代武士盔甲已入型入格，銀幕中滿載勇悍氣息的他，然而戲外卻是一位多才多藝的日系型男，現實中一人分飾多角，演員、音樂家及畫家集於一身，對於時裝及藝術均有着獨特見解，他與Neighborhood的主理人瀧澤伸介亦是好友關係，環觀他在IG上的日常造型照，淺野忠信對於穿搭上也具有日式街頭風，Snapback帽子、軍褸、皮褸、機能服都盡顯他的男人味，與劇中的他有着強烈對比。除此之外，淺野忠信在上年夏季更聯同饒舌歌手ZEN-LA-ROCK旗下品牌NEMES大玩漢字刺繡。

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NEMES 274 NEMES x TADANOBU ASANO系列：

淺野忠信在上年夏季聯同NEMES大玩漢字刺繡（IG@tadanobu_asano）