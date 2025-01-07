紐約塗鴉雜誌LIVING PROOF探討盜竊文化　Arc'teryx成重點目標

【LIVING PROOF/雜誌/街頭文化】近日本地再有懷疑是年輕演員偷竊被捕，令香港市民重新討論社會的盜竊風氣，向來偷竊是一直存在的嚴重問題，而遠在美國，一本紐約塗鴉雜誌《LIVING PROOF》卻不諱言地在最新一期特集公開探討這個被稱為「Boosted」的地下文化，更大字標題走訪拍攝一眾以盜竊轉售為生的人，揭秘這個「膽大黨」的現實情況。



Arc'teryx不死鳥死一眾盜竊者目標（IG@livingproofnewyork）

Arc'teryx不死鳥死一眾盜竊者目標（IG@livingproofnewyork）

在任何社會上，偷竊絕對是罪行，將會鑄成大錯影響一生，但在不同國家中這種不見得光的事情，卻千真萬確地每天在發生，尤其在貧富懸殊的地方更見明顯，這次《LIVING PROOF》新特刊就以這陰暗題材為主軸，編輯製作了特集《Boosted》。

《Boosted, Living Proof Artist Edition: 004》（IG@livingproofnewyork）

《Boosted, Living Proof Artist Edition: 004》（IG@livingproofnewyork）

Arc'teryx不死鳥死一眾盜竊者目標（IG@livingproofnewyork）

「Boosted」所指的是從零售商店偷竊物品，再次以轉售來獲取無本生來利的意思。在紐約中，這與塗鴉文化有著深厚聯繫，成為塗鴉者一種傳統生存方式，誇張點來說甚至是一種「職業」，塗鴉雜誌《LIVING PROOF》卻希望為大家呈現出這群盜竊者的真面目，在沒有依賴工作的情況下，以身犯險來維持生活的一種手段，而他們的行動範圍亦相當廣泛，包括奢侈衣物、服飾、電器、家品，當中「不死鳥」Arc'teryx、Dyson、Louis Vuitton成為了他們的重點目標。

《Boosted, Living Proof Artist Edition: 004》（IG@livingproofnewyork）

《Boosted, Living Proof Artist Edition: 004》（IG@livingproofnewyork）

那為何Arc'teryx會受到「青睞」呢？原因很簡單，皆因外套的用料由GORE-TEX製成，對於流離浪蕩的塗鴉者來說，不死鳥可全面提供防水、防風的性能，具卓越的機能性，成為了時尚、潮流的文化象徵，無論在戶外、城市環境中都是完美之作，但最重要是Arc'teryx在二手市場中擁有相當可觀的轉售價格。

Arc'teryx不死鳥死一眾盜竊者目標（IG@livingproofnewyork）

《LIVING PROOF》在書中所表述一眾盜竊者「理所當然」的心態，全因為社會價格上漲以及經濟不平等，使他們難以維生，偷竊做成為一種適應及生存的方法，他們各自有一種犯案系統，包括如何利用零售系統的弱點、如何在避免被捕、如何快速而高效率地行動，儘管Boosted可能看似單純的盜竊，但雜誌希望帶出的是塗鴉次文化中，Boosted卻被視為一種機智適應社會的表現，挑戰著傳統規範的行為。《Boosted, Living Proof Artist Edition: 004》現在只限於官方付費Patreon訂購，有興趣的朋友們可前往網站了解更多。