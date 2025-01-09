ISSEY MIYAKE延續三宅一生實驗工藝基因　全新一體性葉子包LEAF

【 ISSEY MIYAKE／三宅一生/ 葉子包／手袋 】法國靜奢風品牌Lemaire的Croissant Bag，早年在BLACKPINK成員Jennie加持下，變成了街知巷聞的人氣包袋。來到2025年初，日本國寶級時尚單位ISSEY MIYAKE支線GOOD GOODS ISSEY MIYAKE，近日也推出了與皮革牛角包外觀輪廓有點相似的全新手袋款LEAF，但細看之下卻發現當中的不同，那葉子包結構，經已散發着三宅一生承傳下來的精細思維與工藝基因。



GOOD GOODS ISSEY MIYAKE LEAF（ISSEY MIYAKE）

GOOD GOODS ISSEY MIYAKE LEAF（ISSEY MIYAKE）

儘管2022年三宅一生逝世，不過ISSEY MIYAKE的創意DNA沒有隨著這位日本時裝國寶級人物離開而變質，近日品牌支線GOOD GOODS ISSEY MIYAKE釋出全新包作LEAF，袋款看似平平無奇卻注滿實驗工藝感。GOOD GOODS ISSEY MIYAKE是一個專門開發配飾的項目，設計團隊延續三宅一生的美學視野來進行研究與創造，而作品亦需要考慮到與使用者之間的關係，為日常生活帶來趣味體驗。

GOOD GOODS ISSEY MIYAKE LEAF一共推出兩款尺碼（ISSEY MIYAKE）

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GOOD GOODS ISSEY MIYAKE這款全新手袋命名為LEAF，顧名思義即是葉子，整個作品都由一片一體性的皮革來設定，當袋款分拆放平後猶如一塊葉一樣，當拉上兩側的拉鍊後，2D扁平的形狀會隨即轉變成3D立體輪廓，再扣上皮帶便會馬上呈現成斜孭袋，除了散發ISSEY MIYAKE實驗感之外，如用家不使用時，葉子包可以完全拉開並捲起來方便存放，而且包款表面由樹脂塗層加工處理的麖皮製作，當使用時間越長久，皮革便會更加柔軟，一共推出兩大尺碼LEAF，完美結合功能與簡約線性之美。

GOOD GOODS ISSEY MIYAKE LEAF一體性皮革來設計（ISSEY MIYAKE）

當用家不使用葉子包，可以完全拉開並捲起來方便存放（ISSEY MIYAKE）

已故傳奇日本設計師三宅一生，他的創作早已超出了時裝創作領域，擅長將實驗工程元素投放到衣物之中，注重物料與穿用者之間的觸感連繫，其中他著名的Pleats Please皺褶美學更衝擊80年代時裝界，這種獨有、永不會變形的一生褶實現了他對於時裝的願景，而時至今天，ISSEY MIYAKE各個設計團隊均薪火相傳。