adidas首次進軍F1賽車世界　夥拍平治車隊創專業跑車裝備與周邊

【adidas／平治／F1／Racecore】自2024下半年時尚界慢慢醞釀Racecore風潮，不少潮流單位也進入賽車界，無論是利用賽車元素進行設計或是客製一系列古董跑車均成為了品牌主流。來到2025年，adidas亦開動引擎，選定德國一級方程式賽車平治車隊（Mercedes-AMG PETRONAS），此合作更不只是限定服飾聯乘那般簡單，而是簽署多年合作協議，首次正式進軍Formula 1頂級賽車運動世界。



adidas與Mercedes-AMG PETRONAS車隊成為官方合作夥伴（adidas）

adidas為了紀念這次成為Mercedes-AMG PETRONAS的官方合作企劃，更開通了全新IG社交媒體帳戶adidasmotorsport，首則帖文的海報除了開宗名義看到一架平治車隊的F1跑車外，相片亦寫有「THE RACE BEGINS」（比賽開始）標題，下方擺放兩大單位Logo說明了是次Official Team Partner（官方合作夥伴）的里程碑。

adidas開通了全新IG社交媒體帳戶——adidasmotorsport（IG@adidasmotorsport）

在本回聯乘中，adidas將為平治車隊的一眾車手、機械人員與工程師製作專業能應付F1高要求的功能性賽車裝備，全新隊服包括衣物、鞋履及配件等，當中adidas考慮到每位工作成員的職責需求，並以F1賽道上能贏取差之毫釐的成績為目標，誓要協助Mercedes-AMG PETRONAS車隊在2025年展示出最頂尖的表現。adidas執行長Bjorn Gulden表示：「賽道內，adidas將會全面支持車手與團隊在跑道上挑戰賽車極限；而賽道外，品牌亦會推出令人興奮的生活單品，為這項運動帶來新鮮的視角，並擴展到新一代的粉絲。我們期待與Mercedes-AMG PETRONAS一級方程式賽車車隊共同獲勝。」

adidas與Mercedes-AMG PETRONAS車隊成為官方合作夥伴（adidas）

除了專業賽場內的一系列專業裝備以外，adidas更會為車迷們推出車隊專屬周邊產品，雖然要到二月才會公佈官方系列，不過網上經已流出了多張鞋履聯乘諜照圖，當中有Ultraboost 5X、Ultimashow 2.0、Supernova Rise、Barreda Decode Cloud、VL Court及Lightblaze等，一系列鞋款均透過平治車隊的兩大主色黑與薄荷綠作為設計理念，另外每雙鞋作的鞋踭與鞋舌位置都植入平治的著名三叉星徽標誌。

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adidas是一個標誌性品牌，不僅與我們對頂尖表現的追求不謀而合，也同樣注重品味。因此這項企劃代表了一個突破性的合作，重新定義F1賽車運動團隊裝備與粉絲服飾的意義。 Mercedes-AMG PETRONAS車隊執行長、負責人Toto Wolff

聯名鞋作的鞋踭與鞋舌植入平治三叉星徽標誌（soleretriever）

聯名鞋作的鞋踭與鞋舌植入平治三叉星徽標誌（soleretriever）

聯名鞋作的鞋踭與鞋舌植入平治三叉星徽標誌（soleretriever）