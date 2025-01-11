Miu Miu兩位亞洲品牌大使宣傳蛇年系列　聯乘NB新版銀色閃爍登場

【Miu Miu／趙今麥／劉浩存／農曆新年／蛇年】剛過完新曆新年後，轉眼間又再迎接農曆年來臨，而各大時裝品牌已馬不停蹄地推出蛇年別注系列，為各位時裝迷在新春時份配搭出喜喜洋洋的拜年服。日前Miu Miu迎來全新蛇年作品，並邀請兩位亞洲品牌大使合體參演Miu Miu宣傳大片《如期而遇》（The Encounter），系列中更巧妙地在這歲晚時間釋出最新New Balance 530聯乘之作，在過年前購入便不會「唉唉聲」。



Miu Miu聯乘New Balance 530新作（Miu Miu）

這次Miu Miu為隆重介紹最新農曆蛇年別注系列，在宣傳一環上也花了不少心思與功夫，除了找來兩位亞洲品牌大使作親身演繹，包括趙今麥與劉浩存來演繹造型照外，兩位中國新晉女演員亦為品牌拍攝限定宣傳片《如期而遇》，並誠邀曾三度入圍康城影展的著名編劇兼電影製作人魏書鈞執導。

趙今麥（Miu Miu）

劉浩存（Miu Miu）

故事背景在一家座無虛席的粵式復古茶餐廳中，講述兩位女主角在聊天的時候，當每喝一口飲品時，樂隊與食客就會無緣無故地瞬間消失得無影無蹤的奇遇，正當餐廳只剩下二人，兩位便在店內盡情起舞、創作音樂，猶如置身在虛幻夢境之中。⁠ ⁠

為慶祝蛇年的來臨，Miu Miu全新系列完滿移植了歡度佳節的氛圍，透過喜慶日子的紅色注入到各款寬鬆輪廓的毛衣、牛仔外套、包作以及學院風格紋外套中，其中一系列炭灰色的單品繡有Miu Miu為人熟悉的水晶、珠片花瓣細節作點綴，配合各款優雅珍珠項鍊小物及鈎織靈蛇元素的中國織結，再利用品牌「上闊下短」配襯方式，讓女生們散發出可愛萬分的新年美態。

Miu Miu蛇年系列（Miu Miu）

Miu Miu蛇年系列（Miu Miu）

Miu Miu蛇年系列（Miu Miu）

Miu Miu農曆系列推出鈎織靈蛇中國織結（Miu Miu）

除了衣物外，Miu Miu亦推出了不少鞋作，例如芭蕾舞鞋、樂福鞋、運動鞋、皮靴，而最讓一眾Miu Miu迷驚訝是本次新年系列更發佈了人氣New Balance聯乘運動鞋，延續薄底530型號為基礎與沿用雙鞋帶設定，不過鞋身素材則由滿載夏日感的網眼物料搭載着反光銀色漆皮設計，配合橡膠大底，相比起以往舊款來得具有朝氣感，絕對適合在拜年時穿用。