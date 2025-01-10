Y/Project停運｜尋新買家失敗　十四年設計回顧　肯爺曾當模特兒

【Y/Project結業／Glenn Martens】「一個時代正式終結」，2025年的開局好像不甚完美，在時裝界如是，日前巴黎前衛時裝品牌Y/Project正式對外公告停止營運，品牌宣佈結束十四年的設計生涯。



Y/Project在網站和社交媒體中同時發出最新聲明：「Y/Project團隊懷著無比感激與悲傷的心情宣布，我們將在這十四個令人難以置信的輝煌年份後正式結束品牌。如果沒有一眾Y/Project的合作夥伴與粉絲無比的支持，我們無法取得如此成功。對於你們這些年來的堅持與奉獻，對於你們的衷心的感謝難以筆墨形容。並且特別嗚謝Glenn Martens、Pascal Conte-Jodra與兩位已故的聯合創辦人Gilles Elalouf及Yohan Serfaty給予Y/Project共同成長的機會。」⁠ ⁠

Y/Project團隊最後道別照（Y/Project）

Y/Project道別聲明（Y/Project）

然而在這兩年間，Y/Project的內部發展道路也相當顛簸，包括上年6月品牌的共同創辦人、行政總裁Gilles Elalouf因病離世；另外在2024年9月中，作為Yohan Serfaty徒弟並擔任了Y/Project創意總監一職總共十一個年頭的Glenn Martens毅然離開品牌，專心效力於2020年10月上任創意總監的Diesel，再加上品牌因為財務破產問題被巴黎商業法院接管，並於去年10月宣布掛牌出售，在最後苦苦掙扎下，曾有一家香港的「白武士」資產管理公司AA Investments提出以45,000歐元（約360,550港元）的報價，不過最後當然在談判桌上未能取得成功，隨著財務危機日漸加劇，最終Y/Project於1月9日正式走入時裝歷史名冊。

前Y/Project創作總監Glenn Martens（Getty Images）

創立於2010的Y/Project，十四年間都獲得時尚業界的好評，皆因品牌專注創造與傳統服裝截然不同的單品，雖然2013年，Glenn Martens的恩師Yohan Serfaty因病逝世，曾擔任助手的Glenn Martens馬上接下Y/Project創意總監一職，延續師父的步伐並進行大刀闊斧的改革，將前衛解構美學融合奢華細節，令Y/Project一度在歐洲得到莫大認同，在Glenn Martens帶領之下，Y/Project無數作品成為經典，如不對稱輪廓牛仔作、扭曲衣物、巨大高踭鞋均深入民心，完美將中性美學與藝術元素合二為一。

Y/Project不對稱輪廓牛仔作品（Y/Project）

Y/Project扭曲衣物（Y/Project）

Y/Project巨大高踭鞋（Y/Project）

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不過如要在這十四年間選出最具標誌性的Y/Project聯名，與Jean Paul Gaultier的合作絕對是數一數二，當時的品牌創作總監Glenn Martens其實早於安特衛普皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts）修讀時已獲得在Jean Paul Gaultier工作的機會，時至2022年秋冬季，雙方首次走在一起，透過錯視（trompe-l'œil）藝術重塑Jean Paul Gaultier標誌性的人體圖案，融合熱感視覺，設計出富有透視張力的時尚作品。

Y/Project x Jean Paul Gaultier 2022年秋冬季：

Y/Project聯乘Jean Paul Gaultier 2022年秋冬季（Y/Project）

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在2024秋冬系列，適逢Y/Project與Glenn Martens迎來十周年紀念，Glenn Martens更邀請了時裝、音樂界各方好友親身演繹，包括Kanye West、Charli XCX、TYGA、Ursina Gysi、Christopher Simmonds、Camillie B Waddington、Frédérique Hazout等等，而Rihanna也多次在公開場合穿着Y/Project服飾，這次一別確實相當可惜，相信一眾粉絲們只能在往後不同的時裝博物館再看到Y/Project的作品。

Y/Project與Glenn Martens十周年紀念：

Kanye West（Y/Project）

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Rihanna親身著用Y/Project：

皆因根據相關外媒報道，Y/Project一系列經典收藏品將會全數捐贈給予不同的時裝博物館，例如大都會藝術博物館（英文：Metropolitan Museum of Art）、比利時安特衛普MoMu時尚博物館、巴黎時尚博物館（Palais Galliera/Musée Galliera）、巴黎裝飾藝術美術館(Musée des Arts décoratifs)，藉此紀念兩位已故創始人及傳承Y/Project的豐功偉績。⁠ ⁠