男士穿搭｜衣櫃不可或缺基礎單品！裇衫搭配5大地雷做錯顯老氣

「裇衫（襯衫）」絕對是每個人衣櫃裡不可或缺的基礎單品，雖然是基本再不過的服裝單品代表，不過其實還是有許多裇衫「穿搭地雷」需要注意，今番【穿搭筆記】就要提醒大家關於此項衣物的造型重點，以免大家犯下不該犯的錯誤。



裇衫提供給每個人不管是正裝或是休閒套裝時的搭配選擇，不管是日系或是韓系等風格造型中，皆可以看到許多男生們都會透過裇衫來讓自己增加許多服搭亮點。

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「裇衫」的起源是來自歐洲舊時代時期，在當時並不是以現在常見的服飾形式為主，反而是以「內衣」的概念現身，為的就是防止汗水沾黏外搭；直到大概公元16世紀時，歐洲貴族們為了禦寒與美觀，在裇衫的領部及袖口處分別加入布料裝飾；最後到了19世紀末，我們熟悉的「翻領裇衫」輪廓才正式亮相。

看完裇衫的歷史由來後，以下就回到這次的【穿搭筆記】主題，分別會從裇衫的版型及各樣服搭細節談起，以下就讓我們來重點一覽。

裇衫穿搭地雷

1. 版型是第一眼重點

不管是上班族的合身風格，或是流行的日系Oversized重點，其實都是直接反應出裇衫「版型」的重要性！由於每個人生來的體態本就不竟相同，也因此不管是過度緊身或者太過寬鬆，其實都會在視覺上顯現出不合適及身材比例被壓縮的呈現。

對的裇衫版型可以更加襯托你的身材優勢（IG@bn_sj2013）

2. 勇於紮裇衫

如果你覺得裇衫下擺太長的話，那除了花錢改衣服之外，最簡單的當然還是「紮衣服」。許多人其實會害怕紮裇衫這件事，讓自己在造型上看起來非常老氣，但其實並不一定要「全紮」，而是可以適度地將裇衫下擺收進褲頭裡，這樣更能讓本身看起來格外有自信，同時還能顯現腰線。

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3. 袖長、肩線不可忽視

除了第一點裇衫版型外，其實衣服裡袖長與肩線同樣也算是要小心的地雷！不論是長袖或是短袖裇衫的袖長都必須注意，過長會讓人有種「小孩穿大人衣服」的錯覺，過短則會讓你個人看起來笨拙；肩線同樣也是裇衫穿搭的重點，適宜的肩膀線條會帶給別人自信的感覺，但有點落肩的設計，也會讓你的裇衫穿搭看起來不那麼正式，展現出更多休閒氣息。

裇衫的肩線與袖長可以改變本人的自信氣質（IG@weijin_huang）

4. 鈕扣小細節

不管是花裇衫還是古巴領裇衫等，「鈕扣」其實也是許多人不會注意的小細節。有些人會習慣將鈕扣全扣，但其實這樣會有點刻意呆板的印象；但如果你的身材並非十分完美，那更不要只單穿裇衫，並不扣上釦子，露出自己大塊面積的肌膚，會讓人覺得尷尬且油膩。反倒可以在裡面穿上內搭，並隨性扣上幾顆鈕扣，顯現出自己瀟灑態度。

裇衫鈕扣不同的扣法會有不同的搭配氣質顯現（IG@lok666）

5. 內搭配色要注意

最後別以為穿裇衫，就不需要擔心內搭的問題！其實內搭服裝也是一門大學問，甚至穿得不好就會變成造型地雷。在搭配如白色等淺色裇衫著用時，千萬不要選擇較深色的內衣，以免在視覺上會讓人覺得突兀；此外不只常見的白色內搭，其實對比度更低的「灰色」款亦是不錯的選擇，在選擇穿搭時更不會與外層的裇衫有著鮮明的比較色差。

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看完本篇後是否對裇衫穿搭有更多的認知呢？只要小心以上地雷重點，相信你也會有更多裇衫搭配上的變化。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】