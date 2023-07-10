5款男士長髮髮型　木村微卷狼尾頭有個性　BTS柾國長中分修飾臉型

近年來長髮不再只是女生的專利，許多男星都留起各式各樣的中長髮、長髮造型，不僅增添了一份酷帥氣質，也更能創造出個人的特色喔！



如果你也有想留長頭髮的衝動，不如就在2023下半年來衝一把，試試看才知道自己適不適合。今天編輯也會將今年流行的5款男生長髮造型推薦給大家，不知道怎麼跟設計師表達的你們，拿這篇文去就對了！

盤點5款男生長髮髮型，跟上長髮熱潮！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 中長上梳髮型

這款造型算是想要開始留長髮的入門款，不會顯得太突兀，很適合亞洲人輪廓的同時，也很適合頭髮留長的過渡期。但想要留這樣的髮型可能就要勤加整理了，因為「中長上梳髮型」是油頭造型的延伸，想要留這個髮型的話，鬢角兩側都會剃掉，只留上方的頭髮，所以就會考驗大家的造型能力啦~這樣的髮型在明星藝人之間也常見，例如：Justin Bieber（小賈斯汀）、Chris Hemsworth（基斯·咸士禾夫／克里斯漢斯沃）、One Direction（一世代）的Zayn Malik（贊恩）等等都留過喔！

2. 浪漫馬尾頭

如果你的頭髮繼續留下去已經到會熱、會遮住臉的話，那恭喜你，終於可以綁起來啦！2023流行的長馬尾造型也很適合亞洲男性的五官線條，怕熱的話可以一樣將兩邊的側髮都剃掉，只留上方的頭髮，再將長髮綁在約「後腦杓中間偏上」的位置，紮一個小馬尾或是包包頭都可以，額前留一點瀏海或碎髮，雅痞又慵懶的感覺直接拉滿！而且這個髮型還有一個好處，就是睡過頭時只需整理兩分鐘就可以出門啦！

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3. 微卷狼尾頭

這款造型絕對是近年來最大勢的長髮造型，不論是韓星李鐘碩、金希澈，還是荷里活影星Johnny Depp（尊尼特普／強尼戴普）、Tom Hanks（湯·漢斯／湯姆漢克）、日本影星木村拓哉、金城武等人，都留過像這樣微卷又層次豐富的長髮造型。這款髮型的重點就是瀏海一定要長、頭髮一定要有層次，要讓髮絲貼著脖子微微地往外捲，長度大約在肩膀，這款髮型留起來不但有一股性感魅力，還可以修飾臉型，也很適合有個性的你喔！

4. 韓系長中分

比起「微卷狼尾頭」，韓系長中分就顯得短了許多，長度大約在耳下，也是以長瀏海的造型為主，可以燙捲也可以留直髮，但要注意頭頂根部一定要有澎度，不然就會像沒有整理一樣，整個頭髮都黏在臉上看起來會很沒精神喔！這也是BTS的田柾國的髮型之一，看起來一樣可以保留青春活力的感覺！

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5. 波浪長捲髮

接下來這款髮型想要駕馭它可能就比較困難囉~因為撐起這顆頭的不是顏值而是態度！波浪長捲髮造型其實非常簡單，就是整顆頭的頭髮都一起留長，然後依照臉型做出適合你的捲度，接著瀏海最好來個大旁分作出厚度與蓬鬆度，這髮型留的好，瞬間就會有一種法國浪漫情調！但同時也要注意這款造型還是需要整理才會好看，男人們可能要開始學一下電捲棒怎麼用了。這髮型最具代表的明星就是水行俠Jason Momoa（積遜·莫瑪／傑森摩亞）啦，看他那充滿野性的眼神與男人味爆棚的性感魅力，搭配上長捲髮，完全無違和！

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