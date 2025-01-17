首屆Tiffany聯合CFDA珠寶獎得者出爐　個人品牌KHIRY盡顯非洲色彩

【Jameel Mohammed／KHIRY／Tiffany & Co.／珠寶】近日由奢華珠寶品牌Tiffany & Co.與Council of Fashion Designers of America（CFDA）美國時裝設計師協會共同舉辦的首屆珠寶設計師獎項正式出爐，而這位得獎者就是KHIRY品牌珠寶創辦人Jameel Mohammed。



珠寶設計師Jameel Mohammed（Tiffany & Co.）

這項由Tiffany & Co.聯合CFDA的全新企劃旨在表揚、推動美國珠寶設計行業，讓一眾年輕珠寶設計師獲得更多曝光機會，此獎項得主可獲得五萬美元獎金，並可於Tiffany & Co.的設計部門進行一年實習。

珠寶設計師Jameel Mohammed（Tiffany & Co.）

作為首屆企劃，此選拔於2024年10月開始至到2025年1月，選拔委員會的一眾評審選出最終十名參與者，要求他們設計出個人系列，需要涵蓋視覺陳列、珠寶趨勢、品牌身份與可持續發展等元素，從而向Tiffany & Co.的輝煌歷史致敬，橫跨四個月時間的比賽，最終Jameel Mohammed便成為第一位被頒授此珠寶獎的得獎者。

Jameel Mohammed的參賽作品（Tiffany & Co.）

Jameel Mohammed的參賽作品（Tiffany & Co.）

Tiffany & Co.對於這獨一無二、首創的獎項十分重視。我們正在向所有美國有潛力的設計師傳遞了我們正在尋找他們這強烈信息。希望一起提升美國的設計文化。 Tiffany & Co.副總裁Stéphanie Oueda-Cruz

Tiffany & Co.副總裁Stéphanie Oueda-Cruz頒授榮譽給Jameel Mohammed（Tiffany & Co.）

作為第一次獲得認可獎項的Jameel Mohammed，其實早已在珠寶界打滾多年。成長在紐約市的他，在十六歲之齡已開始接觸設計，2013年進入賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania）期間，他所設計的首飾吸引到美國紐約百年老字號百貨公司Barneys New York首席執行官注意，為Jameel Mohammed打下了一枝強心針，繼而專注珠寶設計並在Barneys開始實習，直至2016年Jameel Mohammed正式決定創立個人珠寶品牌KHIRY。

KHIRY作品多利用18K金、925純銀配搭珠寶及孔雀石等高級素材來拼合製成（KHIRY）

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KHIRY設計一直環繞著非洲，以表揚當地生活、文化、歷史為品牌創作軸心，致力透過猶如雕塑感的精緻珠寶來呈現非裔未來主義，作品可看到多利用18K金、925純銀配搭鑽石及孔雀石等高級素材來拼合製成，首飾作品線條簡潔俐落，展示出一種彎曲非洲符號與元素的形態，藉此體現非洲的力量、美麗與浪漫。

KHIRY作品多利用18K金、925純銀配搭珠寶及孔雀石等高級素材來拼合製成（KHIRY）

KHIRY作品多利用18K金、925純銀配搭珠寶及孔雀石等高級素材來拼合製成（KHIRY）

KHIRY作品多利用18K金、925純銀配搭珠寶及孔雀石等高級素材來拼合製成（KHIRY）

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當中一款吊墜更描繪埃及著名、象徵王權的荷魯斯之眼，採用18K金製成，並鑲嵌手工雕刻出的綠色孔雀石與鑽石作點綴，其高質精細度毋庸置疑。