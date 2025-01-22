Louis Vuitton 25秋冬｜Pharrell與NIGO夢幻組合　向倉庫藏品取經

【Louis Vuitton／Pharrell Williams／NIGO／時裝周】2025年巴黎男裝周正式展開，焦點莫過於日前由創作總監Pharrell Williams統領的Louis Vuitton舉行第五次時裝騷，除了一系列LV新作之外，本秋冬季最驚喜、窩心之處絕對是Pharrell Williams與前裏原宿最佳拍擋NIGO合體，邀請他擔任客席設計師，整場長達十七分鐘的時裝騷猶如與各位一同回顧這對時裝界「難兄難弟」的友誼。



Pharrell Williams與NIGO（Louis Vuitton）

於2025秋冬季Louis Vuitton時裝騷中，Pharrell Williams利用「REMEMBER THE FUTURE」為主題，並透過「LV標記、P、N」作為附號表明是次三方的合作，回憶Pharrell Williams與NIGO相識近二十五年的時尚光陰！

「LV標記、P、N」作為附號表明是次三方的合作（Louis Vuitton）

今季時裝騷二人選址在巴黎羅浮宮中央廣場（Cour Carrée du Louvre）舉行，並以圓形作為T台設計，中心點作為交響樂團演奏之地，騷中的原聲音樂理所當然全交由Pharrell Williams挑選、處理，而最外圍便是一眾時裝好友、名人的座位，兩個空間之中便是主舞台，由貌似NIGO個人Showroom的銀色展示櫃分隔，櫃中陳列Pharrell Williams這二十年來一系列LV收藏品，以及包括與NIGO共同打造的街牌Billionaire Boys Club、ICECREAM的作品，更有早期Pharrell音樂團體N.E.R.D.及音樂廠牌Star Trak Entertainment的經典之物，見證兩位傳奇人物如何由街頭走上時裝之路的一點一滴。

NIGO個人Showroom（IG@skateboard）

在Louis Vuitton 2025秋冬系列總共84個男生造型，配色圍繞着粉紅出發，作品包攬兩位的設計特色，無論街頭、美式古着、牛仔、工裝以至奢華正裝元素均一同出現，其中二人的側面圖像更呈現一種當年A Bathing Ape的卡通人物感覺，此外各款棒球褸與Nike Cortez輪廓的鞋作也恍惚回到裏原宿時光，不過相信各位看畢整個時裝騷後，Pharrell Williams與NIGO一同答謝座上客的一刻才是重點，另外NIGO身上那件「LVers MADE PARIS」T裇又會否成為大家爭相追捧的單品呢？

Louis Vuitton 2025秋冬系列：

Louis Vuitton 2025秋冬系列（Louis Vuitton）

Louis Vuitton 2025秋冬系列（Louis Vuitton）

Louis Vuitton 2025秋冬系列（Louis Vuitton）

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NIGO穿上「LVers MADE PARIS」T裇（Louis Vuitton）

憶起早在2000年時，兩位由國際知名珠寶品牌Jacob & Co創辦人Jacob Arabo撮合，讓他們一見如故，拍住上成為億萬富翁，多年來雖然未曾正式合作過，皆因近年NIGO醉心HUMAN MADE及成為KENZO主帥，與Nike、Levi's甚至在早年攜已故設計大師Virgil Abloh合力為Louis Vuitton打造聯名系列，而Pharrell Williams亦有多方向發展，但往往二人在各自的時裝騷或活動中也形影不離，甚至多次在鏡頭下穿上大家設計的衣物，早前Pharrell Williams更受好友誠邀出任HUMAN MADE母公司Otsumo的顧問，繼續在創作之路互相扶持。

Pharrell Williams與NIGO（Louis Vuitton）