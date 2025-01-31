《單身即地獄4》陸俊書IG私服穿搭揭秘！配件以毛帽、鴨舌帽為主

隨著《單身即地獄》第四季的播出，陸俊書這位擁有藝術氣質的長髮男孩引起了熱烈關注。曾任韓國海軍水中爆破中隊的他，不僅外型迷人，私服搭配更是讓人眼前一亮！就讓我們來看看！這位擁有「肩膀流氓」稱號的男子，如何以簡約卻充滿個性的私服，打造出引人注目的魅力造型！



《單身即地獄4》陸俊書IG私服穿搭大揭秘！

1996年出生的陸俊書，曾是韓國海軍水中爆破中隊（UDT）的一員，擁有時尚明星臉與寬厚倒三角的完美身材。他的強健體魄和俊俏外型使他在2021年參加韓國軍事實境秀《鋼鐵部隊》時，一下子成為萬眾矚目的焦點。也在2023年以演員身份出演《Sweet Home 2》，演繹部隊下士一角，成功展現出他的多重魅力，無論是硬漢的軍事風範還是劇中的男性費洛蒙，都令人無法忽視。

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陸俊書私服穿搭大揭秘 1. 偏愛軍裝風

過去曾為職業軍人的陸俊書，私服穿搭中也融入了軍裝風格，展現了他獨特的硬朗魅力。他經常穿著MA-1 飛行外套或迷彩圖騰夾克，這些單品不僅有型，更讓他多了幾分男人味和獨特的個性。

偏愛軍裝風（IG@6dory）

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陸俊書私服穿搭大揭秘 2. 配件以毛帽、鴨舌帽為主

陸俊書也常搭配毛帽或鴨舌帽，為他的長髮造型增添了不少亮點。兩種配件提升了他的造型層次感，隨性卻充滿魅力，使他在《單身即地獄4》中獨具一格。

陸俊書私服穿搭大揭秘 3. 善用簡約穿搭

陸俊書平時的穿搭大多以男生衣櫃中的基本款為主，像是黑色、白色、灰色等單一色調。他善於運用撞色搭配，下身色彩與上身相互呼應，簡約卻不單調。這樣的搭配風格既清爽又有型，完美展現了他低調卻迷人的魅力。

看完陸俊書的私服穿搭，不難發現他對軍裝風格的獨特詮釋，展現他內心硬朗與柔和兼具的完美平衡，而正是這樣的迷人魅力，讓他在《單身即地獄4》中，成為了節目中最吸引目光的成員之一。

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