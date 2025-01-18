LOEWE X On人氣聯名第二彈！以獨特時尚美學融合高科技表現

以高性能跑鞋征服賽道，再到跨足時尚圈的瑞士運動品牌On昂跑，去年繳出漂亮成績單，不僅只花14年就達到市值破億的壯舉；相比其他品牌，銷售額還大幅成長，可說是2024不容忽視的黑馬品牌。而來到新的一年，On昂跑馬不停蹄推出人氣聯名LOEWE第二彈，瞬間就引起潮流時尚圈的熱烈討論。



然而，一直以來都以獨特美學融合高科技表現的On昂跑，其實除了與LOEWE的合作以外，還有其他不能錯過的重磅聯名，喜歡On的粉絲們必需關注！

LOEWE x On Cloudtilt 2.0（IG@on）

Dover Street Market x On Cloudboom Zone

為歡慶二十週年紀念，知名選物店Dover Street Market於2024年12月正式攜手 On，打造別具聯名鞋款。DSM x On Cloudboom Zone 保有 Cloudboom Zone 身為競速跑鞋的鞋型輪廓，全鞋以奶油白為主體，注入天藍色線條以及碩大的 On LOGO，內側則印有 Dover Street 的字樣，彰顯聯名關係，是具有時尚美學與競速 DNA 的跑鞋。

同場加映：LOEWE聯乘On再出新跑鞋Cloudtilt 簡約美學與創新科技的奢華之作（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Post Archive Faction(PAF) x On

韓國新銳品牌Post Archive Faction(PAF) 在2023年與On聯手合作，去年十月終於早先曝光的兩款On Cloudmonster 2。PAF x On Cloudmonster 2在設計上更貼近時尚穿著，鞋面以帶有質感的透氣網眼組成，不對稱的鞋帶設定更添整體設計感。其中推出的配色也十分特別，除了熱門的全黑以外，還有酒紅、米白等優雅配色，完美詮釋雙方碰撞出的全新火花。

Post Archive Faction(PAF) x On（IG@on）

LOEWE x On Cloudtilt 2.0

LOEWE x On Cloudtilt 2.0首次於去年五月登場，集西班牙奢華時尚與瑞士工程技術於一身，以原版Cloudtilt的休閒多功能設計為基礎，搭載多層針織網布鞋面以及CloudTec® Phase中底科技，以高回彈超輕盈的EVA發泡棉製作鞋底，輕巧舒適緩震效果絕佳。全新一季以全白為基底，輔以多款色系點綴，於1月8日起於指定專門店及loewe.com發售。

延伸閱讀：

夢回 2000 年的杰倫！周杰倫彩排戴的帽子幫你神到了！連老婆昆凌都大讚：這男孩是誰？

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】