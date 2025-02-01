前《BOON》編輯團隊製作巨型球鞋天書　聯乘WTAPS西山徹購物袋

【exclusive SNEAKERS IN JAPAN／球鞋】回想起九十年代，球鞋絕對是一種令男生們雙眼發光的單品，尤其在日本這潮流國土中，最近球鞋記錄團隊NINETYFIVERS便推出一本尺寸、資訊、內容均相當豐富的球鞋檔案本《exclusive SNEAKERS IN JAPAN》，透過528頁完整收錄了1995年至2022年、橫跨27年歷史的日本專屬波鞋進化相冊，讓大家重返球鞋盛世的時光。



2001年出產Nike Air Force 1 Low，CO.JP（IG@ninetyfivers_official）

雖然近年球鞋文化好像有回落跡象，好像已經沒有「聯名神鞋」的出現，但換個角度看，這也不算是甚麼壞事，皆因大家都開始養成自身個人時尚品味思維，從而引伸出多元化的穿衣風格與態度，球鞋慢慢不只是大家僅集中追求的東西。

NIKE ⁡HTM WOVEN SERIES（IG@ninetyfivers_official）

NIKE ⁡ESCAPE SERIES（IG@ninetyfivers_official）

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不過在一眾八、九十後心目中，波鞋在當年的珍藏度、話題性絕對可媲美腕錶、相機與美酒，尤其是對於曾在著名潮流雜誌《BOON》工作的兩位編輯與一位美術設計師來說，多年後三位再度走在一起創立NINETYFIVERS團隊，利用紙本記錄日本球鞋文化，編寫出《exclusive SNEAKERS IN JAPAN, 1995-2002, A NINETYFIVERS EDITION》。

書中內容按年份制定球鞋出產的時間軸（IG@ninetyfivers_official）

這本限量1,000本的巨型球鞋天書，一共528頁以布面精心包裹製作，白色封面簡單寫上「exclusive SNEAKERS IN JAPAN」作為開端，書本利用球鞋術語「exclusive」為名，內容按年份制定球鞋出產的時間軸，可簡易快速回顧日本球鞋文化的演變過程與歷史。

《exclusive SNEAKERS IN JAPAN, 1995-2002, A NINETYFIVERS EDITION》（IG@ninetyfivers_official）

2001年出產atmos聯乘Nike Dunk Low、Air Force 1（IG@netyfivers_official）

2003年出產A BATHING APE聯乘adidas Originals Super Ape Star、Super Ape Skate（IG@netyfivers_official）

2002至2004藤原浩設計Nike HTM Air Force 1 Low（IG@netyfivers_official）

相冊中每雙球鞋都由NINETYFIVERS團隊輯錄、拍攝、編寫，並列出作品名稱與型號，五百多頁的資料展示出31個具影響力的聯名單位，包括藤原浩、sacai、COMME des GARÇONS、UNDERCOVER、WTAPS、NEIGHBORHOOD、BAPE、White Mountaineering、nonnative、N.HOOLYWOOD、AMBUSH、BEAMS、mita sneakers、atmos等等，另外更有包含27年來與日本相關的鞋作，例如各款日本市場限定的別注版。

西山徹收藏Vans系列（IG@ninetyfivers_official）

2001年NEIGHBORHOOD聯名adidas Originals SS80s Incense Chamber（IG@ninetyfivers_official）

Comme des Garçons Homme系列（IG@ninetyfivers_official）

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1999年出產日本限定Nike Dunk High、Low、Quick Strike、City Attack、Ura-Dunk（IG@ninetyfivers_official）⁡

最值一提是隨書將附送一個由WTAPS、DESCENDANT主腦西山徹（Tetsu Nishiyama）設計、監修的購物袋，袋上印有書本主題字樣，用來擺放這本球鞋天書最好不過。